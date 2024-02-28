Tarım Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 1500 işçi alımı canlı kura çekimi tamamlandı
Tarım Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ardından gözler isim listesine çevrildi. Bakanlık bünyesinde istiham edilmek için başvurda bulunan vatandaşlar, kura sonuç sayfasını merak ediyor. Peki, Tarım Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Asıl ve yedek isimler nasıl öğrenilir?
Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi Bakan İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla 27 Şubat Salı günü tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekimi Tarım Tv Youtube hesabı üzerinden takip edildi.