Tarım Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 1500 işçi alımı canlı kura çekimi tamamlandı

Tarım Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ardından gözler isim listesine çevrildi. Bakanlık bünyesinde istiham edilmek için başvurda bulunan vatandaşlar, kura sonuç sayfasını merak ediyor. Peki, Tarım Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Asıl ve yedek isimler nasıl öğrenilir?

Tarım Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 1500 işçi alımı canlı kura çekimi tamamlandı - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi  Bakan İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla 27 Şubat Salı günü tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekimi Tarım Tv Youtube hesabı üzerinden takip edildi. 

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Tarım Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 1500 işçi alımı canlı kura çekimi tamamlandı - 2

İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlendi.

Tarım Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 1500 işçi alımı canlı kura çekimi tamamlandı - 3

ASIL VE YEDEK ADAYLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura çekimini canlı olarak takip edemeyen adaylar, asil ve yedek aday listesini merak ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "kura sonuçları ardından asıl ve yedek adaylar, Personel Genel Müdürlüğümüz web sitesinden duyurulacaktır." denildi.

Tarım Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 1500 işçi alımı canlı kura çekimi tamamlandı - 4

ATANMA ŞARTLARINI TAŞIMAYANLAR HAK İDDİASINDA BULUNAMAYACAK

Kura sonucunda yerleştirmeye hak kazanıp ataması yapılanlardan, 15 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık veya mücbir sebeple göreve başlayamayacak durumda olanlar bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla hariç olmak üzere) ile atanma şartlarını
taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan atama yapılacak, yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacak.

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