Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı kura çekimi tamamlandı: Asıl ve yedek isim listesi nasıl öğrenilir?
Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kurası tamamlandı. 1500 Tarım İşçisi alımı için noter huzurunda gerçekleşen kura çekimi Tarım Tv Youtube hesabı üzerinden canlı olarak yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kurası sonucunda asıl ve yedek isim listesi belli oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı kura tarihi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden yapılan yazılı açıklamayla canlı kura sürecinin ayrıntıları belli oldu.