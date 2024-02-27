Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı kura çekimi tamamlandı: Asıl ve yedek isim listesi nasıl öğrenilir?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kurası tamamlandı. 1500 Tarım İşçisi alımı için noter huzurunda gerçekleşen kura çekimi Tarım Tv Youtube hesabı üzerinden canlı olarak yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kurası sonucunda asıl ve yedek isim listesi belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı kura çekimi tamamlandı: Asıl ve yedek isim listesi nasıl öğrenilir? - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı kura tarihi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden yapılan yazılı açıklamayla canlı kura sürecinin ayrıntıları belli oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı kura çekimi tamamlandı: Asıl ve yedek isim listesi nasıl öğrenilir? - 2

Kura çekilişi 27 Şubat tarihinde Atatürk Konferans Salonunda noter huzurunda gerçekleştirildi. 

Kura çekimi Bakanlığın meyda araçlarında ( TV, Youtube) ve sosyal medya hesaplarında yayınlandı. 

Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı kura çekimi tamamlandı: Asıl ve yedek isim listesi nasıl öğrenilir? - 3

CANLI YAYIN EKRANI PAYLAŞILDI

Yapılan açıklamada; "1500 Tarım İşçisi alımı için noter huzurunda gerçekleşecek kura çekimi yayınına https://www.youtube.com/tarimtv​ adresinden ulaşabilirsiniz.​" denildi. 

TARIM TV CANLI YAYIN EKRANI

Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı kura çekimi tamamlandı: Asıl ve yedek isim listesi nasıl öğrenilir? - 4

SINAVA TABİ TUTULMAYACAKLAR

İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlendi.  

Kura sonuçları ardından asıl ve yedek adaylar, Personel Genel Müdürlüğümüz web sitesinden duyurulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı kura çekimi tamamlandı: Asıl ve yedek isim listesi nasıl öğrenilir? - 5

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar Bakanlık ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı kura çekimi tamamlandı: Asıl ve yedek isim listesi nasıl öğrenilir? - 6

Kura sonucunda yerleştirmeye hak kazanıp ataması yapılanlardan, 15 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık veya mücbir sebeple göreve başlayamayacak durumda olanlar bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla hariç olmak üzere) ile atanma şartlarını
taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan atama yapılacak, yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacak.

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