Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? (İŞKUR başvuru tarihleri)
Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 işçi alımı yapılacağını bildirmişti. Yapılan açıklamaya göre, işçi alımları için başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024'te aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, 1500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı istihdam edecek. Personel alım süreci ardından işçi alımı için de sürecin ayrıntıları belli oldu.