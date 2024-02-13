Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? (İŞKUR başvuru tarihleri)

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024'te aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, 1500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı istihdam edecek. Personel alım süreci ardından işçi alımı için de sürecin ayrıntıları belli oldu.