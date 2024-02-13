Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? (İŞKUR başvuru tarihleri)

Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 işçi alımı yapılacağını bildirmişti. Yapılan açıklamaya göre, işçi alımları için başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? (İŞKUR başvuru tarihleri) - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024'te aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, 1500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı istihdam edecek. Personel alım süreci ardından işçi alımı için de sürecin ayrıntıları belli oldu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? (İŞKUR başvuru tarihleri) - 2

Bakan İbrahim Yumaklı, yaptığı paylaşımda; "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor; geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz.

Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? (İŞKUR başvuru tarihleri) - 3

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları 13 - 19 Şubat 2024 tarihleri arasında başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? (İŞKUR başvuru tarihleri) - 4

KURA YÖNTEMİYLE BELİRLENECEK

1500 tarım işçisi yönetmelik hükümlerine göre İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından sınav yapılmadan kurayla belirlenecek. Kuralar 27 Şubat 2024 tarihinde noter huzurunda yapılacak.

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