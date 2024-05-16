Candan kardeşlerin sazan sarmalı | Bahar Candan örgütün kasası çıktı
Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşlerin de arasında yer aldığı 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı. İddianamede Candan kardeşlerin de aralarında bulunduğu suç örgütünün sazan sarmalı yöntemiyle sözde kamu kurumlarından aldıkları araçları yüzde 25 indirimli bir şekilde satma vaadinde bulundukları yer aldı. Bahar Candan'ın örgütün gizli kasası olduğu belirtilirken çetenin bu eylemlerden 41.5 milyon lira vurgun yaptıkları da öne sürüldü. Tanık ifadesine göre ise örgüt liderinin Nihal Candan üzerine güzellik salonu açıp kara para faaliyetlerini bu iş yeri üzerinden devam ettirdiği iddia edildi.
Kara para aklama soruşturmasında 5,5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomenleri Bahar-Nihal Candan kardeşlerin de içinde olduğu suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı.
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