Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşçi alımı kura sonuçları için geri sayım
Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için geri sayım sürüyor. Bakanlık, yayımladığı kılavuzla takvimi paylaşmıştı. Belirlenen takvime göre, Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları şubat ayında ilan edilecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi tamamlanan başvuru süreci ardından gündeme geldi. "Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 1.500 Tarım İşçisi Alım İlanı" geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. İlanda kura sürecinin ayrıntılarına da yer verilmişti.