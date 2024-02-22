Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşçi alımı kura sonuçları için geri sayım

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için geri sayım sürüyor. Bakanlık, yayımladığı kılavuzla takvimi paylaşmıştı. Belirlenen takvime göre, Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları şubat ayında ilan edilecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşçi alımı kura sonuçları için geri sayım - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi tamamlanan başvuru süreci ardından gündeme geldi. "Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 1.500 Tarım İşçisi Alım İlanı" geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. İlanda kura sürecinin ayrıntılarına da yer verilmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşçi alımı kura sonuçları için geri sayım - 2

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 27/02/2024 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşçi alımı kura sonuçları için geri sayım - 3

Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler Bakanlık ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.


Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşçi alımı kura sonuçları için geri sayım - 4

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar Bakanlık ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

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