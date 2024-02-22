Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşçi alımı kura sonuçları için geri sayım

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 27/02/2024 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.



