Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu (KPSS-2024/4 tercih kılavuzu)

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu. KPSS-2024/4 tercih kılavuzuyla sürecin ayrıntılarına yer verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercihleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu (KPSS-2024/4 tercih kılavuzu) - 1

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu (KPSS-2024/4 tercih kılavuzu) - 2

KPSS-2024/4: Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmelipersonel pozisyonlarına yerleştirme yapmak İçin Adaylar belirlenen tarihler arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu (KPSS-2024/4 tercih kılavuzu) - 3

TERCİH TARİHLERİ

Adaylar tercihlerini, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  KPSS 2024/4 TERCİH KILAVUZU

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu (KPSS-2024/4 tercih kılavuzu) - 4

ÖSYM TERCİH DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "KPSS-2024/4: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 31 Ocak 2024 tarihinde saat 10.30’da başlayacak ve 7 Şubat 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu (KPSS-2024/4 tercih kılavuzu) - 5

KADRO DAĞILIMI

Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılında istihdam edeceği 7 bin 158 kadronun ayrıntıları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yapılan duyuruya göre, aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı alınacak.

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