Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu (KPSS-2024/4 tercih kılavuzu)
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu. KPSS-2024/4 tercih kılavuzuyla sürecin ayrıntılarına yer verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercihleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.