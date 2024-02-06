Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitecek? KPSS-2024/4 tercihlerinde son durum
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlıkta istihdam edilecek 5 bin 500 kişinin alımına ilişkin süreci başlattıklarını açıklamıştı. Öte yandan, istihdam edilecek sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesinde yayımlandı. Peki, KPSS-2024/4 tercih başvurusu ne zaman bitecek?
Tarım ve Orman Bakanlığında istihdam edilecek 5 bin 500 personelin alım süreci devam ediyor. KPSS-2024/4 tercih kılavuzu kapsamında yapılacak alımlar için başvuru süreci yakın zaman sonra bitecek. İşte, KPSS-2024/4 tercihlerinde son durum...