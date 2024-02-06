Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitecek? KPSS-2024/4 tercihlerinde son durum

ÖSYM TERCİH DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "KPSS-2024/4: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması



Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.



Adaylar tercihlerini, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 31 Ocak 2024 tarihinde saat 10.30’da başlayacak ve 7 Şubat 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.



Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.