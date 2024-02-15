Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı: KPSS 2024/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylar, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamladı. ÖSYM aracılığı ile yapılan başvuruların ardından şimdi ise sonuçlar ve atama takvimi merak ediliyor. KPSS 2024/4 tercih kılavuzu kapsamında yapılan tercihler için değerlendirme süreci sürüyor. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçlarında son bilgiler...