Tarlada sır cinayet: Köpeklerin havlamasıyla bulundu

Bölgeye gelip inceleme yapan ekipler tişört, ayakkabı ve bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler buldu.

Kemikler ile diğer malzemeler muhafaza edilerek Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne götürüldü.