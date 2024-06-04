Tarlada sır cinayet: Köpeklerin havlamasıyla bulundu
Sakarya'da bir tarlada yapılan tişört, ayakkabı ve bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Sokak köpeklerinin sürekli aynı noktaya havlamasıyla ortaya çıkan cinayet için incelemeler devam ediyor. Kemikler insana ait çıkarsa DNA testi yapılacak.
Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi Çeşme mevkisindeki bir tarlada sokak köpeklerinin sürekli aynı noktaya giderek havlamasından ve gelen kokudan şüphelenen bir kişi, durumu jandarmaya bildirdi.