Tarlada sır cinayet: Köpeklerin havlamasıyla bulundu

Sakarya'da bir tarlada yapılan tişört, ayakkabı ve bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Sokak köpeklerinin sürekli aynı noktaya havlamasıyla ortaya çıkan cinayet için incelemeler devam ediyor. Kemikler insana ait çıkarsa DNA testi yapılacak.

Tarlada sır cinayet: Köpeklerin havlamasıyla bulundu - 1

Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi Çeşme mevkisindeki bir tarlada sokak köpeklerinin sürekli aynı noktaya giderek havlamasından ve gelen kokudan şüphelenen bir kişi, durumu jandarmaya bildirdi.

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Tarlada sır cinayet: Köpeklerin havlamasıyla bulundu - 2

Bölgeye gelip inceleme yapan ekipler tişört, ayakkabı ve bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler buldu.

Kemikler ile diğer malzemeler muhafaza edilerek Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Tarlada sır cinayet: Köpeklerin havlamasıyla bulundu - 3

DNA TESTİ YAPILACAK

Buradaki incelemelerin ardından kemiklerin insana ait olup olmadığı belirlenecek. Kemikler insana ait çıkarsa, DNA testi ile ölen kişinin kimliği tespit edilecek.

Soruşturma sürüyor.

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