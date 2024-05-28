Tartıştığı kişiye döner bıçağıyla saldırdı

Konya'da aralarında husumet olan iki kişi arasında tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın ardından taraflardan biri kavga ettiği kişiye döner bıçağıyla saldırdı.

Tartıştığı kişiye döner bıçağıyla saldırdı - 1

Merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Ulular Sokak'ta daha önceden yaşadıkları bir tartışma nedeniyle aralarında husumet bulunan S.E. ile Y.İ. konuşup sorunu çözmek için buluşmaya karar verdi.

Ulular Sokak'taki parkın yanında buluşan ikili ve yanlarında bulunanlar konuştukları sırada küfürleşme yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından Y.İ. parkta bulunan kamelyanın üzerine sakladığı döner bıçağını alarak S.E.'yi kovalamaya başladı.

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Tartıştığı kişiye döner bıçağıyla saldırdı - 2

S.E. kaldırıma adım attığı sırada Y.İ. döner bıçağını bacağına vurarak yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

S.E. kaldırıma düşerken çevredekiler yardıma koştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tartıştığı kişiye döner bıçağıyla saldırdı - 3

Yaralı S.E. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tartıştığı kişiye döner bıçağıyla saldırdı - 4

Olayın şüphelisi Asayiş şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, "Geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde tartıştık, konuşup anlaşmak üzere sokak üzerinde buluştuk. Küfürleşme sonrasında olay gerçekleşti." dediği öğrenildi.

Şüphelinin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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