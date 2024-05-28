Tartıştığı kişiye döner bıçağıyla saldırdı

Merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Ulular Sokak'ta daha önceden yaşadıkları bir tartışma nedeniyle aralarında husumet bulunan S.E. ile Y.İ. konuşup sorunu çözmek için buluşmaya karar verdi.

Ulular Sokak'taki parkın yanında buluşan ikili ve yanlarında bulunanlar konuştukları sırada küfürleşme yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından Y.İ. parkta bulunan kamelyanın üzerine sakladığı döner bıçağını alarak S.E.'yi kovalamaya başladı.