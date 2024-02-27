Tasteatlas'a göre dünyanın en iyi yemek şehirleri: Türkiye'den Gaziantep ilk 10'da
Tasteatlas dünyanın en iyi yeme içme şehirlerini seçti. Türkiye'den listeye giren Gaziantep dokuzuncu sırada yer alırken İtalya'dan dört şehir birden listeye girdi. Gaziantep, kebaplarıyla, baklavası ve katmerlerinin yanı sıra 99 adet yemeğiyle gastronomi alanında UNESCO tarafından tescillendi.
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