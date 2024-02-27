Tasteatlas'a göre dünyanın en iyi yemek şehirleri: Türkiye'den Gaziantep ilk 10'da

Tasteatlas dünyanın en iyi yeme içme şehirlerini seçti. Türkiye'den listeye giren Gaziantep dokuzuncu sırada yer alırken İtalya'dan dört şehir birden listeye girdi. Gaziantep, kebaplarıyla, baklavası ve katmerlerinin yanı sıra 99 adet yemeğiyle gastronomi alanında UNESCO tarafından tescillendi.

Tasteatlas'a göre dünyanın en iyi yemek şehirleri: Türkiye'den Gaziantep ilk 10'da - 1

10- ENDONEZYA/BANDUNG

TÜRKİYE HABERLERİ

Tasteatlas'a göre dünyanın en iyi yemek şehirleri: Türkiye'den Gaziantep ilk 10'da - 2

9- TÜRKİYE/GAZİANTEP

Tasteatlas'a göre dünyanın en iyi yemek şehirleri: Türkiye'den Gaziantep ilk 10'da - 3

8- İTALYA/TORİNO

Tasteatlas'a göre dünyanın en iyi yemek şehirleri: Türkiye'den Gaziantep ilk 10'da - 4

7-  ÇİN/HONG KONG

Tasteatlas'a göre dünyanın en iyi yemek şehirleri: Türkiye'den Gaziantep ilk 10'da - 5

6- JAPONYA/OSAKA

Tasteatlas'a göre dünyanın en iyi yemek şehirleri: Türkiye'den Gaziantep ilk 10'da - 6

5-JAPONYA/TOKYO

Tasteatlas'a göre dünyanın en iyi yemek şehirleri: Türkiye'den Gaziantep ilk 10'da - 7

4- AVUSTURYA/VİYANA

Tasteatlas'a göre dünyanın en iyi yemek şehirleri: Türkiye'den Gaziantep ilk 10'da - 8

3-İTALYA/NAPOLİ

Tasteatlas'a göre dünyanın en iyi yemek şehirleri: Türkiye'den Gaziantep ilk 10'da - 9

2- İTALYA/BOLONYA

Tasteatlas'a göre dünyanın en iyi yemek şehirleri: Türkiye'den Gaziantep ilk 10'da - 10

1-İTALYA-ROMA

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