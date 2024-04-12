Tatil beldelerinde bayram yoğunluğu sürüyor: Büyükşehirleri andıran görüntüler

ÇEŞME’DE BAYRAMIN SON GÜNÜ PLAJLAR DOLDU

Tatilcilerin ilgi gösterdiği diğer tatil beldesi ise İzmir’in Çeşme ilçesi…

Çeşme, Ramazan Bayramı tatilinde bu yıl da en çok tercih edilen destinasyonlardan biri oldu.

Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 25 derecelere kadar yükseldiği ilçede rüzgarın da etkisini azaltmasıyla tatilciler denize girerek serinledi.

Gençler plaj futbolu ile keyifli vakit geçirirken çocuklar da kumsalda oyun oynadı.

Bayram ziyaretlerini tamamlayan ailelerin Çeşme ve Alaçatı’daki restoran ve kafelerde vakit geçirmesi esnafın da yüzünü güldürdü.