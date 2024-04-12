Tatil beldelerinde bayram yoğunluğu sürüyor: Büyükşehirleri andıran görüntüler

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yurdun tatil kasabalarında turist hareketliliği sürüyor. Bodrum, Fethiye, Çeşme ve Ayvalık gibi ilçelerde çok sayıda tatilci güneş ve denizin keyfini çıkardı. Tatil beldelerindeki araç yoğunluğu nedeniyle büyükşehirleri andıran görüntüler oluşurken, bölgedeki turizmciler 9 günlük tatil nedeniyle yaşanan hareketlilikten memnun.

Tatil beldelerinde bayram yoğunluğu sürüyor: Büyükşehirleri andıran görüntüler - 1

Ramazan Bayramı’nin son gününe gelinirken, bayram tatilinin 9 güne çıkarılması nedeniyle tatil beldelerindeki hareketlilik sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tatil beldelerinde bayram yoğunluğu sürüyor: Büyükşehirleri andıran görüntüler - 2

CUNDA ADASI’NDA BÜYÜKŞEHİRLERİ ANDIRAN GÖRÜNTÜ

Türkiye’nin en büyük tabiat parkı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’na sahip, tarihi evlerinin bulunduğu Arnavut kaldırımlı sokakları ile bilinen Balıkesir’in Ayvalık ilçesi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Tatil beldelerinde bayram yoğunluğu sürüyor: Büyükşehirleri andıran görüntüler - 3

Ayvalık otellerinde doluluk oranı yüzde 80 olurken bayramın ilk iki günü kente yaklaşık 30 bin aracın giriş yaptığı bildirildi.

Manzarası, tarihi evleri ve restoranları ile ünlü Cunda Adası ilçeye gelen tatilcilerin en çok tercih ettiği noktalardan biri oldu.

Tatil beldelerinde bayram yoğunluğu sürüyor: Büyükşehirleri andıran görüntüler - 4

Ayvalık’tan Cunda Adası yönüne oluşan araç trafiği, büyükşehirlerdeki manzaraları hatırlattı.

Otoparklar ve yol kenarları park eden araçlarla doldu.
Tatil beldelerinde bayram yoğunluğu sürüyor: Büyükşehirleri andıran görüntüler - 5

ÇEŞME’DE BAYRAMIN SON GÜNÜ PLAJLAR DOLDU

Tatilcilerin ilgi gösterdiği diğer tatil beldesi ise İzmir’in Çeşme ilçesi…

Çeşme, Ramazan Bayramı tatilinde bu yıl da en çok tercih edilen destinasyonlardan biri oldu.

Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 25 derecelere kadar yükseldiği ilçede rüzgarın da etkisini azaltmasıyla tatilciler denize girerek serinledi.

Gençler plaj futbolu ile keyifli vakit geçirirken çocuklar da kumsalda oyun oynadı.

Bayram ziyaretlerini tamamlayan ailelerin Çeşme ve Alaçatı’daki restoran ve kafelerde vakit geçirmesi esnafın da yüzünü güldürdü.

Tatil beldelerinde bayram yoğunluğu sürüyor: Büyükşehirleri andıran görüntüler - 6

DÜDEN ŞELALESİ’NDE YASAĞA UYAN YOK

Antalya’nın Düden Şelalesi de yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği noktalardan biri oldu.

Tatil beldelerinde bayram yoğunluğu sürüyor: Büyükşehirleri andıran görüntüler - 7

Şelalenin denizle buluştuğu alana gelen tatilciler, çitleri aşıp yaklaşmak yasak olan falezlerin ucunda daha güzel fotoğraf çekinebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Tatil beldelerinde bayram yoğunluğu sürüyor: Büyükşehirleri andıran görüntüler - 8

FETHİYE’DE BAYRAM KALABALIĞI

Ramazan Bayramı tatilini Muğla’nın turistlik ilçelerinde geçirenler, havanın güneşli olmasının da etkisiyle sahil kesimlerinde yoğunluk oluşturdu.

Fethiye ilçesinde, Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Belcekız Plajı’nda vatandaşlar denize girmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Tatil beldelerinde bayram yoğunluğu sürüyor: Büyükşehirleri andıran görüntüler - 9

Fethiye’de Ölüdeniz karayolunda araç kuyruğu oluştu.

Tatil beldelerinde bayram yoğunluğu sürüyor: Büyükşehirleri andıran görüntüler - 10

BDORUM'DA DENİZ KEYFİ

Bodrum ilçesinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla sahillerde yoğunluk yaşandı. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Torba ve Yalıçiftlik sahillerinde kent sakinleri ve tatilciler güzel havayı değerlendirerek denize girip güneşlendi.

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