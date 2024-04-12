Tatil beldelerinde bayram yoğunluğu sürüyor: Büyükşehirleri andıran görüntüler
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yurdun tatil kasabalarında turist hareketliliği sürüyor. Bodrum, Fethiye, Çeşme ve Ayvalık gibi ilçelerde çok sayıda tatilci güneş ve denizin keyfini çıkardı. Tatil beldelerindeki araç yoğunluğu nedeniyle büyükşehirleri andıran görüntüler oluşurken, bölgedeki turizmciler 9 günlük tatil nedeniyle yaşanan hareketlilikten memnun.
Ramazan Bayramı’nin son gününe gelinirken, bayram tatilinin 9 güne çıkarılması nedeniyle tatil beldelerindeki hareketlilik sürüyor.