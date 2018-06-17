Tatilciler dönüş yolunda
Anadolu Ajansı, DHA
Bayramı memleketinde ve tatil bölgelerinde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor.
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1Bayramı memleketinde ve tatil bölgelerinde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor.
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2Ramazan Bayramı'nın ikinci gününden itibaren İstanbul'a dönmeye başlayan tatilciler sebebiyle Anadolu Otoyolu'nun Sakarya bölümünde, zaman zaman trafik yoğunluğu oluşuyor.
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Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Sapanca kesiminde, öğle saatlerinde başlayan yoğunluk nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
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Arızalanan araçlar ve maddi hasarlı kazalardan dolayı da trafiğin yer yer durma noktasına geldiği görüldü.
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Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal olarak seyrediyor.
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Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması beklenirken, polis ekipleri yol kontrollerini aralıksız sürdürerek sürücüleri uyarıyor.
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Öte yandan, otoyolun Karadeniz Bağlantı Yolu ile Bolu Dağı Tüneli ve Düzce kesimlerinde trafik akıcı şekilde seyrediyor.
Bu kesimdeki trafik yoğunluğunun akşam saatlerinden itibaren artması bekleniyor.
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MUĞLA DÖNÜŞÜ DE TRAFİKRamazan Bayramı tatilini Marmaris, Bodrum ve Fethiye başta olmak üzere Muğla'nın diğer ilçelerinde geçiren tatilciler, dönüş yolculuğuna başladı.
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9Tatillerini Marmaris ve Akyaka’da geçiren ziyaretçiler, karayolunda yaklaşık 5 kilometre kuyruk oluşturdu. Ula-Kızılağaç mevkisinde ise uzun araç kuyrukları nedeniyle ekipler karayolu güzergahında bulunan trafik ışıklarını devre dışı bırakarak trafiği kontrollü sağlamaya çalıştı.
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KUZEY EGE'Yİ SEÇENLER DÖNÜŞ YOLU TRAFİĞİNDE
Balıkesir'in Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçelerine Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için gelenler dönüşlerinde uzun araç kuyruklarına yol açtı.
Özelikle körfez ilçelerinin birleşme noktası Edremit Kavşağı'nda yer yer 2 kilometrelik araç kuyrukları meydana geldi. Bazı noktalarda ışık sinyalizasyon sistemi yerine trafik polisleri görev alarak trafiği rahatlatmaya çalıştı.
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Aynı şekilde Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye ilçelerinden de dönüşe geçen tatilciler, İzmir ve Çanakkale güzergahında yoğunluğa neden oldu.
Sabah saatlerinden itibaren dönüş yolculuğuna başlayan tatilcilerin gün boyu yoğunluğa neden olması öngörülüyor. Özelikle Aydın, İzmir, Manisa ve Körfez bölgesinden İstanbul'a giden binlerce tatilci, en çok Balıkesir-Bursa-İstanbul karayolunda yoğunluk oluşturuyor.
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