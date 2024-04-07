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Tatilcilere caretta caretta uyarısı: Sakın dokunmayın!

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Muğla'nın Fethiye, Dalaman, Köyceğiz ve Ortaca ilçelerine 200 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Sahillerdeki caretta carettalara dokunulmaması ilişkin uyarılarda bulunan uzmanlar elle beslenilmemesi ve denize naylon poşet atılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Tatilcilere caretta caretta uyarısı: Sakın dokunmayın! - 1

Yaşamlarının neredeyse tamamını denizlerde geçiren, sadece yumurtlamak için mayıs ve eylül ayları arasında karaya çıkan deniz kaplumbağalarının nesilleri tehlike altında bulunuyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tatilcilere caretta caretta uyarısı: Sakın dokunmayın! - 2

Çevre kirliliği, iklim değişikliği, sahillerin olumsuz kullanımı, ses ve ışık kirliliği gibi pek çok tehditle karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarının korunması için çalışmalar sürüyor.

Tatilcilere caretta caretta uyarısı: Sakın dokunmayın! - 3

Ortaca'nın İztuzu Plajı da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettalara ev sahipliği yapan yerlerden biri.

Tatilcilere caretta caretta uyarısı: Sakın dokunmayın! - 4

SADECE 4'Ü UYDUDAN TAKİP EDİLEBİLİYOR

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler arasında kırmızı listesinde yer alan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yaşamlarını 14 yıl önce uydudan takibe başladı.

Tatilcilere caretta caretta uyarısı: Sakın dokunmayın! - 5

Aralarında 2019 yılında denize bırakıldığında kamuoyunun ilgisini çeken Tuba adlı kaplumbağanın da bulunduğu 60 deniz kaplumbağası, uydu takip cihazıyla izleniyor.

Tatilcilere caretta caretta uyarısı: Sakın dokunmayın! - 6

Bu kaplumbağadan 56'sının sinyali kesilirken sadece Güzel İzmir, Landinoh, Alice ve Talay uydudan takip ediliyor.

Tatilcilere caretta caretta uyarısı: Sakın dokunmayın! - 7

2022'de 300 olan yuvama alanı geçen yıl 746'a ulaşırken bu yıl yine rekor kırılması bekleniyor.

Tatilcilere caretta caretta uyarısı: Sakın dokunmayın! - 8

"BESLEMEYİN, DENİZE NAYLON POŞET ATMAYIN"

Dünyaca ünlü turistlik ilçeleri Fethiye, Dalaman, Köyceğiz ve Ortaca'ya sahip olan Muğla, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için binlerce kişinin akınına uğrarken doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen ve caretta carettalara ev sahipliği yapan Ortaca'nın İztuzu Plajı da kentin en yoğun noktalarından biri olarak dikkati çekiyor.
Bayramda tatilci yoğunluğu artarken DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, caretta carettalara dokunulmaması, beslenilmemesi ve denize naylon poşet atılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Tatilcilere caretta caretta uyarısı: Sakın dokunmayın! - 9

"DOKUNULMAMALI VE BESLENMEMELİDİR"

Prof. Dr. Kaska, uzman olmayan kişilerin yaban hayvanlarına müdahaleden kaçınması gerektiğini belirterek, “Bu hayvanları beslemek canlıların davranışlarında belirgin değişikliklere yol açıyor ve zarar görmelerine neden oluyor. Deniz kaplumbağaları da dahil olmak üzere hiçbir yaban hayvanına dokunulmamalı ve beslenmemelidir. Denizde kaplumbağa görüldüğü zaman suyun altındaki süzülüşleri uzaktan izlenmeli. Tatilcilerimizin kıyılardan ve teknelerden denize naylon poşet atmaması gerekiyor. Poşetleri denizanası sanıp yutan kaplumbağalarımız boğuluyor. Merkezimize getirilen her 10 deniz kaplumbağasından bir ya da ikisinin vücudunda mutlaka plastiğe rastlıyoruz. Doğamızı koruyalım ve bez torba kullanalım." dedi.

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