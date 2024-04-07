Tatilcilere caretta caretta uyarısı: Sakın dokunmayın!
9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Muğla'nın Fethiye, Dalaman, Köyceğiz ve Ortaca ilçelerine 200 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Sahillerdeki caretta carettalara dokunulmaması ilişkin uyarılarda bulunan uzmanlar elle beslenilmemesi ve denize naylon poşet atılmaması gerektiğinin altını çizdi.
Yaşamlarının neredeyse tamamını denizlerde geçiren, sadece yumurtlamak için mayıs ve eylül ayları arasında karaya çıkan deniz kaplumbağalarının nesilleri tehlike altında bulunuyor.