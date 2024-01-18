Tavukçulukta yeni boyut: Araçla gezen tavuk

Benim hedefim organiği herkese aşılamak, bu kimyasallardan vatandaşları uzaklaştırmak, bu şekilde daha büyük bir çiftlik kurmak. Gücüm şimdilik buna yetiyor, bunu başarabiliyorum. Allah nasip ederse ileride daha büyük çiftliğimi kuracağım organik olarak. Benim hanımım dahi bunlardan beni kıskanıyor. Bu hayvanların benim için ayrı bir vazgeçilmezliği var. Yani sadece tavuk ile alakası yok. Benim farklı hayvanlarım da var, hayvanlar benim için vazgeçilmezdir." diye konuştu.