Tavukçulukta yeni boyut: Araçla gezen tavuk
Konya'da bir tavuk yumurtacısı satıcısı, ticarete yeni boyut kattı. Köylerden tavuk toplayıp satan Mehmet Kasalak, tavukların arabada rahatladığını fark etti. Kasalak, iddiasına göre, bu şekilde gezdirdiği tavukların yumurtalarının daha kaliteli olduğunu anladı. Kasalak, bu keşfi sonrasında artık tavukları arabasıyla gezdirmeye başladı. Bazı vatandaşlar Kasalak'ın yumurtalarını "gezen tauuk yumurtası" olarak kabulenince, tavuklar her gün gezintiye çıkmaya başladı.
Konya’da müşterilerin doğal yumurta talebini karşılama için köyleri gezen Mehmet Kasalak, işine boyut kattı ! Kasalak, iddiasına göre, arabasına doldurup getirdiği tavukların iş yerine geldiğinde rahatlamış olduğunu farketti. Kasalak, bu keşfi sonrası artık tavukları arabasıyla gezdirmeye başladı.