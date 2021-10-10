Tavuklara Neşet Ertaş dinletiyor

''TAVUKLAR DA MÜZİKTEN ANLAR''



Şahin şunları söyledi: “Tavuklar önce yemini yer, suyunu içer. Suyunu içip karınları doyduktan sonra müzik sistemine geçer. Müzik ruhun gıdasıdır ve tavuklar da müzikten anlar. Müzik kullanıldığı zaman verim artıyor ve kaliteli yem de kullanılırsa üretimde de verim artıyor.

Tavuklar öncelikle Cüneyt Tan, Muazzez Abacı, Bülent Ersoy, Ceylan Avcı ve Sabahat Akkiraz'ın müziklerini çok dinliyorlar. Müzikle verim arttığı için 24 saatte çift yumurta alıyoruz.”