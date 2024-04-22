TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Meclis Şeref Kapısı önünde 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi. Konserin ardından, geçmişten günümüze Türk tarihini anlatan ışık ve mapping gösterisi yapıldı. Gösteriyle, 1071'den 2024'e kadar geçen zaman, Meclis ana binasının yüzeyine yansıtıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri'ni izledi.