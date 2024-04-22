TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Meclis Şeref Kapısı önünde 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi. Konserin ardından, geçmişten günümüze Türk tarihini anlatan ışık ve mapping gösterisi yapıldı. Gösteriyle, 1071'den 2024'e kadar geçen zaman, Meclis ana binasının yüzeyine yansıtıldı.

TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 1

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri'ni izledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 2

Meclis Şeref Kapısı önünde düzenlenen, AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen Hacıoğulları ile 150 kişiden oluşan Türkiye Yüzyılı Orkestra ve Korosunun konseri, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiiriyle başladı.

TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 3

Konserde, Hacıoğulları'nın özel olarak bestelediği "23 Nisan Marşı" dört çocuk solist tarafından ilk kez seslendirildi.

TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 4

Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören konser sonunda TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yücel Arzen Hacıoğullarına çiçek takdim etti.

TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 5

1071'DEN 2024'E MAPPİNG GÖSTERİSİ

Konserin ardından, geçmişten günümüze Türk tarihini anlatan ışık ve mapping gösterisi yapıldı. Gösteriyle, 1071'den 2024'e kadar geçen zaman, Meclis ana binasının yüzeyine yansıtıldı.

TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 6

Yaklaşık 8 dakikalık ışık ve mapping gösterisinde, millet iradesine atıfta bulunularak "Hakimiyetin sahibi millettir." ifadesine yer verildi.

TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 7
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 8
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 9
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 10
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 11
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 12
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 13
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 14
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 15
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 16
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 17
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 18
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 19
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 20
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 21
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 22
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 23
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 24
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 25
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 26
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 27
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 28
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 29
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 30
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 31
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 32
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 33
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi - 34
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