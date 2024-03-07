TBMM'nin açılış tarihi: Meclis ne zaman açılacak?
TBMM'nin açılış tarihi merak konusu oldu. Daha önce alınan karar gereğince TBMM Genel Kurulu, 5, 6, 7, 12, 13 ve 14 Mart 2024 tarihinde toplanmayacak. TBMM Genel Kurulu, 19 Mart 2024 tarihinden itibaren 10 gün süre ile çalışmalarına ara verecek. Peki, Meclis ne zaman açılacak?
TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edilmişti. Bu gelişmenin ardından Meclis'in çalışmalarına da ara verilmişti.