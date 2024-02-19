TCDD 95 işçi alımı yapacak: 2024 TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İş gücü talepleri KPSS şartı aranmaksızın bugünden itibaren 23 Şubat'a kadar çalışma adresine göre Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanacak.



Makine bakımcısı ve teknisyeni ile kaynakçı olarak alınacak işçilerde, belirtilen meslek kodlarında en az 3 yıl çalıştığını karekodlu SGK tescil ve hizmet dökümüyle belgelemesi ve gerekli çalışma belgelerine sahip olmaları şartı aranıyor.



Başvuruda bulunacak adayların 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor.