TCDD 95 işçi alımı yapacak: 2024 TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 95 işçi alımı başvuruları için ayrıntılar sorgulanmaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan sonrasında başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. TCDD bünyesinde çalışmak isteyen birçok kişi başvuruların nasıl yapılacağını ve şartları araştırıyor. Peki, 2024 TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 12 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 69 makine bakımcı ve 14 makine teknisyeni (motor tamircisi) olmak üzere 95 işçi alımı gerçekleştirecek. Peki, 2024 TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?