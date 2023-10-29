Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

TCG Anadolu'da 29 Ekim töreni

TCG Anadolu Gemisi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni düzenlendi.

TCG Anadolu'da 29 Ekim töreni - 1

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı TCG Anadolu gemisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

TCG Anadolu'da 29 Ekim töreni - 2

Gemideki törene üst düzey rütbeli askerler ile gemi personeli katıldı.

TCG Anadolu'da 29 Ekim töreni - 3

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in mesajı okundu.

TCG Anadolu'da 29 Ekim töreni - 4

Cumhuriyetin 100. yıl törenlerine ilişkin bilgilendirmeyi ise, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığına atanan Tuğamiral Gökçen Fırat yaptı. 

Gökçen Fırat kimdir? 

TCG Anadolu'da 29 Ekim töreni - 5

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanı Tuğamiral Fırat konuşmasında törenlere ilişkin bilgi verdi.

Fırat, "Gemilerimiz geçişleri sırasında denizcliğie özgü bir selamlama şekli olan çimariva ile Vahdettin Köşkü'nde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımızı selamlayacaktır . 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü denizde resmi geçit töreni Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu komutasında 100 gemi ve 24 helikopterin geçişiyle icra edilecektir. TCG Anadolu rehberliğinde yapılacak geçişe 21'i amiral olmak üzere bin 217 subay, 3 bin 826 astsubay, 2 bin 853 uzman erbaş ve er ile toplam 7 bin 896 personelimiz iştirak edecektir. TCG Anadolu'da sancak subayı olarak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ve Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız bulunmaktadır. Denizde resmi geçit tören 17.00'de TCG Anadolu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı çimariva ile selamlamasıyla başlayacaktır." dedi.

TCG Anadolu'da 29 Ekim töreni - 6

Tören 100. Yıl Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

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