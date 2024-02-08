TCG BURGAZADA’nın Doğu Akdeniz’deki görevi başladı
TCG BURGAZADA’nın Doğu Akdeniz’deki keşif, gözetleme ve karakul görevi başladı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Deniz Muhafızı Harekatı’nın birinci gününde SAT komandoları tarafından gemiye çıkma eğitimleri yapıldı.” denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG BURGAZADA’nın NATO Müttefik Deniz Komutanlığı Deniz Muhafızı Harekatı 2024-1 komutasını devraldığını ve Doğu Akdeniz’de keşif, gözetleme ve karakol görevine başladığını bildirdi.