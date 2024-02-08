TCG BURGAZADA’nın Doğu Akdeniz’deki görevi başladı

TCG BURGAZADA’nın Doğu Akdeniz’deki keşif, gözetleme ve karakul görevi başladı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Deniz Muhafızı Harekatı’nın birinci gününde SAT komandoları tarafından gemiye çıkma eğitimleri yapıldı.” denildi.

TCG BURGAZADA’nın Doğu Akdeniz’deki görevi başladı - 1

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG BURGAZADA’nın NATO Müttefik Deniz Komutanlığı Deniz Muhafızı Harekatı 2024-1 komutasını devraldığını ve Doğu Akdeniz’de keşif, gözetleme ve karakol görevine başladığını bildirdi.

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TCG BURGAZADA’nın Doğu Akdeniz’deki görevi başladı - 2

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“TCG BURGAZADA, 5 Şubat 2024 tarihinde Mersin limanında ‘NATO Müttefik Deniz Komutanlığı Deniz Muhafızı Harekatı 2024-1’ komutasını devraldı, bu kapsamda yer alan Deniz Güvenliği Harekatı’na yönelik Doğu Akdeniz'de keşif, gözetleme ve karakol görevine başladı. Deniz Muhafızı Harekatı’nın birinci gününde SAT komandoları tarafından gemiye çıkma eğitimleri yapıldı.”
TCG BURGAZADA’nın Doğu Akdeniz’deki görevi başladı - 3

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca, SAT komandolarınca gemiye çıkma eğitimlerine ilişkin fotoğraf paylaştı.

TCG BURGAZADA’nın Doğu Akdeniz’deki görevi başladı - 4
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