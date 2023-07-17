TCMB Temmuz ayı faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası PPK toplantısı bekleniyor

Merkez Bankası PPK toplantısının tarihi, ekonomi gündemini yakından takip edenlerin merak ettikleri konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı son günlerin en önemli ekonomi başlıkları arasında yer alıyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yeni faiz kararı tüm ekonomi gündemine yön verecek. Peki, TCMB Temmuz ayı faiz kararı ne zaman?

TCMB Temmuz ayı faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası PPK toplantısı bekleniyor - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararının açıklanması bekleniyor. Para piyasalarını ve ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar, Temmuz ayında açıklanacak güncel faiz kararına odaklandı. İşte, 2023 Temmuz TCMB faiz kararı hakkında bilgiler...

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TCMB Temmuz ayı faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası PPK toplantısı bekleniyor - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

TCMB Temmuz ayı faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası PPK toplantısı bekleniyor - 3

TCMB HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz toplantısı için karar geçtiğimiz ay açıklandı.

Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltti.

TCMB Temmuz ayı faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası PPK toplantısı bekleniyor - 4

27 AY SONRA İLK KEZ ARTIŞ YAŞANDI


Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı.

Merkez Bankası, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı.

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