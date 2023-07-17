TCMB Temmuz ayı faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası PPK toplantısı bekleniyor
Merkez Bankası PPK toplantısının tarihi, ekonomi gündemini yakından takip edenlerin merak ettikleri konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı son günlerin en önemli ekonomi başlıkları arasında yer alıyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yeni faiz kararı tüm ekonomi gündemine yön verecek. Peki, TCMB Temmuz ayı faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararının açıklanması bekleniyor. Para piyasalarını ve ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar, Temmuz ayında açıklanacak güncel faiz kararına odaklandı. İşte, 2023 Temmuz TCMB faiz kararı hakkında bilgiler...