Tefecilerin eline düştü her şeyini kaybetti | 1 milyon 100 bin lira verdi 35 milyon lira aldı
İstanbul'da tefecilik yapan bir şebekeye baskın düzenlendi. 1 milyon 100 bin lira borç para verdikleri Z.K.Ç. isimli bir kadından 4 milyon 200 bin lira para alan ve aldıkları parayla yetinmeyen tefeciler, kadına ait 30 milyon lira değerinde 2 daire, 1 dükkan ve 1 arsaya da el koydu. Şüphelilerin yine istekleri bitmedi ve bu sefer de mağdurdan 20 milyon lira istedi. Z.K.Ç., polise giderek şikayetçi oldu. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İstanbul’da Z.K.Ç. isimli bir kadın farklı zamanlarda tefecilere giderek faiz karşılığında 1 milyon 100 bin lira borç para aldı.