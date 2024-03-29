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Tefecilerin eline düştü her şeyini kaybetti | 1 milyon 100 bin lira verdi 35 milyon lira aldı

İstanbul'da tefecilik yapan bir şebekeye baskın düzenlendi. 1 milyon 100 bin lira borç para verdikleri Z.K.Ç. isimli bir kadından 4 milyon 200 bin lira para alan ve aldıkları parayla yetinmeyen tefeciler, kadına ait 30 milyon lira değerinde 2 daire, 1 dükkan ve 1 arsaya da el koydu. Şüphelilerin yine istekleri bitmedi ve bu sefer de mağdurdan 20 milyon lira istedi. Z.K.Ç., polise giderek şikayetçi oldu. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Tefecilerin eline düştü her şeyini kaybetti | 1 milyon 100 bin lira verdi 35 milyon lira aldı - 1

İstanbul’da Z.K.Ç. isimli bir kadın farklı zamanlarda tefecilere giderek faiz karşılığında 1 milyon 100 bin lira borç para aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tefecilerin eline düştü her şeyini kaybetti | 1 milyon 100 bin lira verdi 35 milyon lira aldı - 2

Borcu karşılığında da kendisine ait 30 milyon lira değerinde olan 2 daire, 1 dükkan ve 1 arsayı da teminat olarak gösterip tapularını şüphelilere devretti.

Tefecilerin eline düştü her şeyini kaybetti | 1 milyon 100 bin lira verdi 35 milyon lira aldı - 3

Z.K.Ç. bu borç karşılığında 4 milyon 200 bin lira geri ödeme yaptı. Ancak tefeciler aldıkları paralarla yetinmedi. Z.K.Ç.’nin teminat olarak gösterdiği taşınmaz mülklerinin tapularını iade etmedi.

Tefecilerin eline düştü her şeyini kaybetti | 1 milyon 100 bin lira verdi 35 milyon lira aldı - 4

Şüpheliler bununla da yetinmeyerek baskı ve tehdit ile Z.K.Ç.’nın borcunu ödemediğini iddia ederek kadından 20 milyon lira daha istedi.

Tefecilerin eline düştü her şeyini kaybetti | 1 milyon 100 bin lira verdi 35 milyon lira aldı - 5

Şüpheliler bu parayı karşılayabilecek başka tapuların da devrini isteyince Z.K.Ç. savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Tefecilerin eline düştü her şeyini kaybetti | 1 milyon 100 bin lira verdi 35 milyon lira aldı - 6

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Savcılığınca şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında konuyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 şüpheli tespit etti. İncelemelerin tamamlanmasının ardından 18 Mart’ta şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Tefecilerin eline düştü her şeyini kaybetti | 1 milyon 100 bin lira verdi 35 milyon lira aldı - 7

Operasyonda 7 şüpheliden 6’sı yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişinin ise yurt dışına olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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