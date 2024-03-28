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Tekirdağ Belediye başkan adayları kimlerdir? Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Tekirdağ Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Tekirdağ Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Tekirdağ yerel seçim sonuçları..

Tekirdağ Belediye başkan adayları kimlerdir? Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 1

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini 318.246 alınan oy ve %51.18 oy oranı ile CHP adayı KADİR ALBAYRAK kazanmıştır.

Tekirdağ Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • CHP 7
  • AK Parti 3
  • DSP 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Tekirdağ Belediye başkan adayları kimlerdir? Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 2

TEKİRDAĞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak Kimdir?

18 Şubat 1949 tarihinde Tekirdağ’da doğan Albayrak; ilk, orta ve lise eğitimini Tekirdağ’da tamamladı.

1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Vatani görevini tamamlamasının ardından Tekel Tekirdağ İçki Fabrikası’nın mühendis kadrosunda işe başladı. Mühendis olarak girdiği fabrikada sırasıyla; laboratuar şefi, şarap-rakı üretim amiri, işletme şefi, müdür yardımcısı ve son 15 yılda da fabrika müdürü olarak görev yaptı.

2007 yılında emekliye ayrılan Albayrak, 2010-2012 yılları arasında CHP Tekirdağ İl Başkanlığı görevini yürüttü. 06 Aralık 2012 tarihinde 6360 Kanun Numarası ile kurulan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 2. kez seçilerek 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren yürütmektedir.
Tekirdağ Belediye başkan adayları kimlerdir? Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 3

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Tekirdağ Belediye başkan adayları kimlerdir? Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 4

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