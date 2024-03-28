Tekirdağ Belediye başkan adayları kimlerdir? Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Tekirdağ Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Tekirdağ Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Tekirdağ yerel seçim sonuçları..
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini 318.246 alınan oy ve %51.18 oy oranı ile CHP adayı KADİR ALBAYRAK kazanmıştır.
Tekirdağ Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- CHP 7
- AK Parti 3
- DSP 1