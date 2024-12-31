Tekirdağ'ın "Noel Ablası": Her yıl kapı kapı gezip hediye dağıtıyor
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde ev hanımı Selda Akbaş (47), 15 yıldır Noel Baba kıyafetiyle çocuklara hediye dağıtıyor. Yılbaşı zamanı mahallesinde, başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere 70 çocuğa hediye dağıtan Akbaş, "O kadar mutlu oluyorlar ki, o duygu da beni çok mutlu ediyor. Anne ve babalarına seslenerek; 'Noel ablamız gelmiş' diyerek koşa koşa bana sarılıyorlar" dedi.
Marmaraereğilisi ilçesi Türkmenli Mahallesi'nde yaşayan ev hanımı Selda Akbaş, çocukluğunda her yılbaşı gördüğü süslü ağaçlar, ışıklar ve Noel Baba figüründen yola çıkarak, 15 yıl önce mahallesindeki 10 çocuğa hediyeler aldı.