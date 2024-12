Tekirdağ'ın "Noel Ablası": Her yıl kapı kapı gezip hediye dağıtıyor

Mahallede yaşayan Yusuf Can (9) ise her yıl kendisine hediye gelmesini beklediğini belirterek, "Çok teşekkür ediyorum. Selda ablamı çok seviyorum, her yıl bekliyorum. Her sene geliyor ve mutlu oluyorum" diye konuştu.



Her yıl kendisine hediye getiren Selda ablasını çok sevdiğini belirten Elif Özerklioğlu (9) da "Selda teyzeyi çok seviyorum. O bizim Noel ablamız. O yüzden bize hep hediye dağıtıyor. Onu böyle görünce çok mutlu oluyorum. Çünkü aldığı hediyeler çok güzel ve bizi de seviyor" ifadelerini kullandı.