Tekirdağ'ın "Noel Ablası": Her yıl kapı kapı gezip hediye dağıtıyor

"O MUTLULUK ANLATILMAZ"

Özellikle mahalleden taşınanların çocukların yeni yıl günü, hediyelerini almak için mahalledeki aile büyüklerini ziyarete geldiğini ifade eden Selda Akbaş, "Öyle bir durum oluyor ki; İstanbul'da yaşayanlar, mesela benim o gün yeni yılda hediye dağıtacağımı duyanlar Tekirdağ'dan, Çorlu'dan o gün özellikle akrabalarının veya dedelerinin, babaannelerinin, anneannelerinin yanına geliyorlar. Hem o şekilde büyükleriyle de görüşmüş oluyorlar ve benim de güzel hediyelerimden onlar da mutlu oluyorlar. Zaten o mutluluk şu an anlatılmaz. O kadar mutlu oluyorlar ki, o duygu da beni çok mutlu ediyor. Anne ve babalarına seslenerek; 'Noel ablamız gelmiş' diyerek koşa koşa bana sarılıyorlar. O gün zaten yeni yılda en çok mutlu olan olay benden hediye almaları" diye konuştu.



