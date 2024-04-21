Tekstil atıklarının toplandığı depoda yangın: Memati'yi bir an olsun bırakmadı
Uşak'ta tekstil atıklarının tutulduğu depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle depo kullanılamaz hale gelirken, bahçedeki tavuk ve horozlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Depo sahibi Gencer Arıkan, alevler arasından kurtarılan 'Memati' isimli horozuna sarılarak ekiplerin çalışmasını izledi.
Atatürk Mahallesi 2. Çanlı Sokak’ta bulunan Tekstil atıklarının toplandığı depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.