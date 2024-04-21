Tekstil atıklarının toplandığı depoda yangın: Memati'yi bir an olsun bırakmadı

Uşak'ta tekstil atıklarının tutulduğu depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle depo kullanılamaz hale gelirken, bahçedeki tavuk ve horozlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Depo sahibi Gencer Arıkan, alevler arasından kurtarılan 'Memati' isimli horozuna sarılarak ekiplerin çalışmasını izledi.

Tekstil atıklarının toplandığı depoda yangın: Memati'yi bir an olsun bırakmadı - 1

Atatürk Mahallesi 2. Çanlı Sokak’ta bulunan Tekstil atıklarının toplandığı depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tekstil atıklarının toplandığı depoda yangın: Memati'yi bir an olsun bırakmadı - 2

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tekstil atıklarının toplandığı depoda yangın: Memati'yi bir an olsun bırakmadı - 3

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerince ise yangın diğer fabrikalara sıçramadan kısa süre içeresinde söndürülürken depo kullanılmaz hale geldi.

Tekstil atıklarının toplandığı depoda yangın: Memati'yi bir an olsun bırakmadı - 4

BAHÇEDEKİ TAVUKLAR KURTARILDI

Yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenilirken, depo bahçesinde bulunan tavukları ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tekstil atıklarının toplandığı depoda yangın: Memati'yi bir an olsun bırakmadı - 5

MEMATİ'Yİ BİR AN BIRAKMADI

Depo sahibi Gencer Arıkan ise yangından kurtarılan hayvanları kucağına alıp sarıldığı anlar kameralara yansıdı.

Arıkan, Memati ismini verdiği horozuyla ekiplerin mücadelesini böyle takip etti.

Tekstil atıklarının toplandığı depoda yangın: Memati'yi bir an olsun bırakmadı - 6
Tekstil atıklarının toplandığı depoda yangın: Memati'yi bir an olsun bırakmadı - 7
Tekstil atıklarının toplandığı depoda yangın: Memati'yi bir an olsun bırakmadı - 8
DAHA FAZLA GÖSTER