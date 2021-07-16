Tekstil fabrikasında çıkan yangın 5 tesise sıçradı
Kahramanmaraş'ta, bir tekstil fabrikasında çıkan ve sonrasında 5 tesise daha sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
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Anadolu Ajansı 16.07.2021 - 22:23| Son Güncelleme : 17.07.2021 - 01:06
Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolunun 1'inci kilometresinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede aralarında tekstil, PVC ve mobilya fabrikaların bulunduğu 5 tesise daha sıçradı.
Yangına, 50 araçla müdahale eden ekipler yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Soğutma çalışmasının devam ettiği yangın sonrası tesislerde maddi hasar oluştu.
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