Teleferik faciasında 23 saniye ayrıntısı: Anbean kameralara yansıdı
Antalya'da yaşanan teleferik kazası sırasında kontrol odasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolcuların uyarması üzerine teleferiği durduran tutuklu şüphelilerden otomasyon amiri Serkan Yellice'nin, 23 saniye sonra teleferiği tekrar çalıştırdığı ve kaza sonrası sistemin acil durma moduna geçtiği ortaya çıktı.
Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da yaşanan teleferik kazası ile ilgili yürütülen soruşturma yeni bir gelişme yaşandı.