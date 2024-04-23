Teleferik faciasında 23 saniye ayrıntısı: Anbean kameralara yansıdı

Antalya'da yaşanan teleferik kazası sırasında kontrol odasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolcuların uyarması üzerine teleferiği durduran tutuklu şüphelilerden otomasyon amiri Serkan Yellice'nin, 23 saniye sonra teleferiği tekrar çalıştırdığı ve kaza sonrası sistemin acil durma moduna geçtiği ortaya çıktı.

Teleferik faciasında 23 saniye ayrıntısı: Anbean kameralara yansıdı - 1

Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da yaşanan teleferik kazası ile ilgili yürütülen soruşturma yeni bir gelişme yaşandı.

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Teleferik faciasında 23 saniye ayrıntısı: Anbean kameralara yansıdı - 2

Olay sırasında kontrol odasında yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Teleferik faciasında 23 saniye ayrıntısı: Anbean kameralara yansıdı - 3

Görüntülerde, kabinden inen bir yolcunun kontrol odasına giderek otomasyon amiri Serkan Yellice'yi uyardığı, Yellice'nin bunun üzerine sistemi kapattığı görüldü.

Teleferik faciasında 23 saniye ayrıntısı: Anbean kameralara yansıdı - 4

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, Yellice'nin cep telefonuyla görüşüp durdurma işleminden 23 saniye sonra, hiçbir kontrol yapmadan sistemi tekrar çalıştırdığı görüntülere yansıdı.

Teleferik faciasında 23 saniye ayrıntısı: Anbean kameralara yansıdı - 5

ACİL DURMA MODUNA GEÇTİ

Görüntülerin devamında, duran teleferik sisteminin tekrar çalışıp hareket ettiği, sonrasında ise sistemin acil durma moduna geçtiği görüldü.

Teleferik faciasında 23 saniye ayrıntısı: Anbean kameralara yansıdı - 6

Serkan Yellice'nin hararetli bir şekilde cep telefonuyla görüştüğü ve ekrandaki hataları karşı tarafa aktardığı kamera görüntülerine yansıdı.

Kısa süre sonra yaşanan kazanın ardından Yellice'nin odadan çıkıp koşarak uzaklaştığı görüntülerde yer aldı.

Teleferik faciasında 23 saniye ayrıntısı: Anbean kameralara yansıdı - 7

NE OLMUŞTU?

Teleferik hattını işleten ANET'in önceki genel müdürü, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile birlikte, ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı.

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