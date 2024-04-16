Teleferik kazasında otomasyon görevlisinin ifadesi: 159 kalem işten 19’u yapıldı

Antalya’daki teleferik kazasına ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklanan otomasyon görevlisi Serkan Yellice, ifadesinde teleferiğin onarım sürecine ilişkin 159 kalemden oluşan işin 19 kaleminin yapıldığını anlattı. Yellice, geriye kalan işlerin seçim nedeniyle ertelendiğini öne sürdü, tesisin işletmecisi ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu’yu suçladı.

Teleferik kazasında otomasyon görevlisinin ifadesi: 159 kalem işten 19’u yapıldı - 1

Antalya’da 12 Nisan günü yaşanan teleferik kazasına ilişkin başlatılan ve 5 kişinin tutuklandığı soruşturma sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Teleferik kazasında otomasyon görevlisinin ifadesi: 159 kalem işten 19’u yapıldı - 2

Teleferik hattını işleten ANET’in önceki genel müdürü ve son seçimlerde CHP’den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz ile mevcut ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, 14 Nisan akşam saatlerinde ifadelerinin alınması için adliyeye gitti.

Kocagöz ve Samsunlu, gözaltındaki 12 şüpheliyle birlikte nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Mesut Kocagöz, Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı.

Diğer 9 şüpheli serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlardan 8’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Teleferik kazasında otomasyon görevlisinin ifadesi: 159 kalem işten 19’u yapıldı - 3

“159 KALEM İŞLEN 19 KALEMİ YAPILDI”

Teleferiğin bakımını yapan firmada otomasyon görevlisi olarak çalışan Serkan Yellice’nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Yellice ifadesinde, şirket olarak 24 Kasım 2023 tarihinde teleferiğin bakım onarım sürecine ilişkin 159 kalemden oluşan listenin ANET’e sunulduğunu belirtti.

Teleferik kazasında otomasyon görevlisinin ifadesi: 159 kalem işten 19’u yapıldı - 4

Yellice, ifadesinde şunları söyledi:

“Biz bu dosyayı şirket olarak her yıl sunmaktayız. Yaklaşık 100-200 kalem arası bakım onarım işini kendi patronuma sunarım. Direklerdeki torklama işlemi normalde her yıl yapılmaz. Direklerdeki makaraların lastikleri her yıl rutin olarak değiştirilmez. Ancak biz şirket olarak bu hususları düzenli yapmak amacıyla her yıl teklif olarak sunarız.

Seçimler dolayısıyla 159 kalem işten 19 kalemi yapıldı. 159 kalem içerisinde yerine getirilmeyen eksiklikler seçimlerden sonra tamamlanacaktı. 2017 yılından bu seneye kadar ağır bakımlar eksiksiz yapılmıştı. Mart ayında yerel seçimler olduğu için her sene rutin yapılan ağır bakım işlemlerinin bölünerek yapılacağına kanaat getirdim.

Mekanik mühendisi Okan Erol bana teleferiğin bakıma gireceğini, 19 Şubat’ta kapatılacağını, 5 Mart’ta açılacağını söyledi. Sanırım Okan Erol’a bu direktifi Ahmet Buğra Samsunlu vermiş. Eksiklikler giderilmeden tesisin açılması emrini veren kişi Ahmet Buğra Samsunlu’dur.”
Teleferik kazasında otomasyon görevlisinin ifadesi: 159 kalem işten 19’u yapıldı - 5

KOCAGÖZ’ÜN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ

CHP’li Kepez Belediye Başkanı ve ANET’in önceki yönetim kurulu başkanı olan Mesut Kocagöz’ün tutukluluğuna avukatları tarafından itiraz edildi.

Teleferik kazasında otomasyon görevlisinin ifadesi: 159 kalem işten 19’u yapıldı - 6

Sabah saatlerinde Antalya Adliyesi’ne giden avukatlar, Kocagöz’ün tutukluluğunun hukuksuz olduğunu, kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanması gerektiğini, bu nedenle tahliye edilmesi için tutukluluğuna itiraz etti.

Teleferik kazasında otomasyon görevlisinin ifadesi: 159 kalem işten 19’u yapıldı - 7

Kocagöz’ün başkanlığını yaptığı Kepez Belediye Meclisi’nin ise hafta sonuna kadar olağanüstü toplantı kararı alması bekleniyor.

Teleferik kazasında otomasyon görevlisinin ifadesi: 159 kalem işten 19’u yapıldı - 8
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