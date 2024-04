Teleferik kazasında otomasyon görevlisinin ifadesi: 159 kalem işten 19’u yapıldı

Yellice, ifadesinde şunları söyledi:

“Biz bu dosyayı şirket olarak her yıl sunmaktayız. Yaklaşık 100-200 kalem arası bakım onarım işini kendi patronuma sunarım. Direklerdeki torklama işlemi normalde her yıl yapılmaz. Direklerdeki makaraların lastikleri her yıl rutin olarak değiştirilmez. Ancak biz şirket olarak bu hususları düzenli yapmak amacıyla her yıl teklif olarak sunarız.

Seçimler dolayısıyla 159 kalem işten 19 kalemi yapıldı. 159 kalem içerisinde yerine getirilmeyen eksiklikler seçimlerden sonra tamamlanacaktı. 2017 yılından bu seneye kadar ağır bakımlar eksiksiz yapılmıştı. Mart ayında yerel seçimler olduğu için her sene rutin yapılan ağır bakım işlemlerinin bölünerek yapılacağına kanaat getirdim.

Mekanik mühendisi Okan Erol bana teleferiğin bakıma gireceğini, 19 Şubat’ta kapatılacağını, 5 Mart’ta açılacağını söyledi. Sanırım Okan Erol’a bu direktifi Ahmet Buğra Samsunlu vermiş. Eksiklikler giderilmeden tesisin açılması emrini veren kişi Ahmet Buğra Samsunlu’dur.”