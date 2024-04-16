Teleferik kazasında otomasyon görevlisinin ifadesi: 159 kalem işten 19’u yapıldı
Antalya’daki teleferik kazasına ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklanan otomasyon görevlisi Serkan Yellice, ifadesinde teleferiğin onarım sürecine ilişkin 159 kalemden oluşan işin 19 kaleminin yapıldığını anlattı. Yellice, geriye kalan işlerin seçim nedeniyle ertelendiğini öne sürdü, tesisin işletmecisi ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu’yu suçladı.
Antalya’da 12 Nisan günü yaşanan teleferik kazasına ilişkin başlatılan ve 5 kişinin tutuklandığı soruşturma sürüyor.