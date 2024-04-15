Teleferik kazasının ardından sessizlik hakim: Girişler kapatıldı, incelemeler sürüyor

KABİN ENKAZI OLAY YERİNDE

Olayın yaşandığı ve geçen yaz sezonunda 90 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde kaza sonrası sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Antalya’daki teleferik kazası neden yaşandı?