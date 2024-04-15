Teleferik kazasının ardından sessizlik hakim: Girişler kapatıldı, incelemeler sürüyor

Antalya'da yaşanan bir kişinin ölümüyle sonuçlanan teleferik kazasının ardından Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde giriş kapatıldı. Kabinin düştüğü noktada savcılık ve bilirkişi incelemesi sürüyor.

Teleferik kazasının ardından sessizlik hakim: Girişler kapatıldı, incelemeler sürüyor - 1

Antalya'da 12 Nisan'da saat 17.28'de Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde meydana gelen teleferik kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yaklaşık 23 saatlik çalışma sonrası teleferik kabinlerinde mahsur kalan 174 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kazada ihmali olduğu değerlendirilen ve dün adliyeye sevk edilen 14 kişiden 5'i tutuklandu, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakıldı.

Antalya'da teleferiğin direğe çarpma anı

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Teleferik kazasının ardından sessizlik hakim: Girişler kapatıldı, incelemeler sürüyor - 2

KABİN ENKAZI OLAY YERİNDE

Olayın yaşandığı ve geçen yaz sezonunda 90 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde kaza sonrası sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Antalya’daki teleferik kazası neden yaşandı?

Teleferik kazasının ardından sessizlik hakim: Girişler kapatıldı, incelemeler sürüyor - 3

Teleferik girişinin kapalı ve "Girilmez" şeridinin olduğu dikkat çekti.

Teleferik kazasının ardından sessizlik hakim: Girişler kapatıldı, incelemeler sürüyor - 4

Teleferik kabininin düştüğü noktaya giriş olan 2 nokta, polis ekipleri tarafından kapatıldı.

Tünektepe'ye çıkmak için kullanılan patika ile asfalt yoldan geçmek isteyenlere, polis izin vermiyor.

Teleferik kazasının ardından sessizlik hakim: Girişler kapatıldı, incelemeler sürüyor - 5

Kabinin düştüğü noktada savcılık ve bilirkişi incelemesinin devam ettiği kaydedildi.

Teleferik kazasının ardından sessizlik hakim: Girişler kapatıldı, incelemeler sürüyor - 6

Kaza sonrası kırılan direğin ve kabin enkazının yerinde durduğu görüldü.

Teleferik kazasının ardından sessizlik hakim: Girişler kapatıldı, incelemeler sürüyor - 7

Direğin kırıldıktan sonra 10 metre kadar aşağı düştüğü görüldü.

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