Teleferikteki kaza anını kaydeden anne-kız konuştu: “Bir daha ayağımı yerden kesen hiçbir şeye binmem”

Kazada parçalanan kabinin hemen önlerindeki kabin olduğunu anlatan anne Rabia Küçük, “5,5 saat kadar havada kaldık. Sonrasında itfaiye eri, bize yukarıdan halatlar üzerinden gelerek ulaştı. Aşağıda da AFAD ve kurtarma ekipleri vardı. Makara sistemini hazırlayıp, bizi tek tek güvenli şekilde halatlarla aşağı indirdi. Kayalık yamaca indik. Ekiplerce direğin devrildiği alana çıkarıldık. Bir süre sonra ambulansların yanına indirildik. Çok korkulu bir süreç yaşadık.” dedi.

Ölümle burun buruna geldiklerini anlatan Küçük, “Herkes aynı şeyi yaşadı; bundan eminiz. Ölüm korkusu yaşadık. İlk sarsıntı anında zaten düştüğümüzü zannetmiştik. Allah bir daha kimseye yaşatmasın.” ifadelerini kullandı.

Bildiği bütün duaları okuduğunu anlatan Küçük, “Bir daha ayağımı yerden kesen hiçbir şeye binmem.” dedi.