Teleferikteki kaza anını kaydeden anne-kız konuştu: “Bir daha ayağımı yerden kesen hiçbir şeye binmem”

Antalya’da yaşanan teleferik kazasından kurtulan Rabia Küçük ile üniversite öğrencisi kızı Nur Çeken, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Mahsur kaldıkları teleferikten 5,5 saat sonra kurtarılan anne Rabia Küçük, “Bir daha ayağımı yerden kesen hiçbir şeye binmem.” derken, kızı Nur Çeken ise kabinin birden sarsılmaya başladığını ve çok korktuklarını söyledi.

Teleferikteki kaza anını kaydeden anne-kız konuştu: “Bir daha ayağımı yerden kesen hiçbir şeye binmem” - 1

Antalya’daki Sarısu Teleferik Hattı’nı tutan demir direklerden biri, 12 Nisan’da saat 17.28’de kırılarak kabinlerden birine çarptı.

İçinde 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı, çarpmanın etkisiyle kırıldı.

Kabinde bulunan 8 kişi, metrelerce yükseklikten yere düştü.

Olay yerine ulaşan ekipler, Memiş Enes Gümüş’ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 7 kişi de helikopterlerle bulundukları yerden alınarak, hastanelere götürüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Teleferikteki kaza anını kaydeden anne-kız konuştu: “Bir daha ayağımı yerden kesen hiçbir şeye binmem” - 2

Kazanın ardından durdurulan teleferik hattı üzerindeki kabinlerde mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldı. 23 saat süren operasyonun sonunda 174 kişi tahliye edildi.

Teleferikteki kaza anını kaydeden anne-kız konuştu: “Bir daha ayağımı yerden kesen hiçbir şeye binmem” - 3

Serik Devlet Hastanesi’nde hemşire olan Rabia Küçük, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde okuyan kızı Nur Çeken ve yeğeni Eda Dağlaraşar da 5,5 saatin sonunda kurtarılabildi.

Teleferikteki kaza anını kaydeden anne-kız konuştu: “Bir daha ayağımı yerden kesen hiçbir şeye binmem” - 4

Teleferik kazasının yaşandığı anları cep telefonuyla kaydeden Nur Çeken ile annesi Rabia Küçük, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Teleferikteki kaza anını kaydeden anne-kız konuştu: “Bir daha ayağımı yerden kesen hiçbir şeye binmem” - 5

Kazada parçalanan kabinin hemen önlerindeki kabin olduğunu anlatan anne Rabia Küçük, “5,5 saat kadar havada kaldık. Sonrasında itfaiye eri, bize yukarıdan halatlar üzerinden gelerek ulaştı. Aşağıda da AFAD ve kurtarma ekipleri vardı. Makara sistemini hazırlayıp, bizi tek tek güvenli şekilde halatlarla aşağı indirdi. Kayalık yamaca indik. Ekiplerce direğin devrildiği alana çıkarıldık. Bir süre sonra ambulansların yanına indirildik. Çok korkulu bir süreç yaşadık.” dedi.

Ölümle burun buruna geldiklerini anlatan Küçük, “Herkes aynı şeyi yaşadı; bundan eminiz. Ölüm korkusu yaşadık. İlk sarsıntı anında zaten düştüğümüzü zannetmiştik. Allah bir daha kimseye yaşatmasın.” ifadelerini kullandı.

Bildiği bütün duaları okuduğunu anlatan Küçük, “Bir daha ayağımı yerden kesen hiçbir şeye binmem.” dedi.

Teleferikteki kaza anını kaydeden anne-kız konuştu: “Bir daha ayağımı yerden kesen hiçbir şeye binmem” - 6

“İLK BAŞTA ANLAYAMADIK”

Hatıra olması için video çektiği sırada kaza anını kaydeden üniversite öğrencisi Nur Çeken ise “Anı olsun diye video çekmeye başlamıştım, annemler korktuğu için gülelim diye. Sarsılmaya başladık. 112'yi aradım. İlk başta anlayamadık. Sallanınca 'Artık düşüyoruz' diye düşündüm. Bütün ekipler toplandı. Kriz masası bir yol çizip, hemen kurtarmaya başladı. Sahil güvenlik ekipleri, ilk başta düşen kabindeki yaralıları alıp, götürdü. Onları izliyorduk sonra ilk biz kurtarıldık. O anda ‘Ölüyoruz’ diye düşündüm. İlk anda annem ve kuzenime baktım; bir şeyleri var mı diye. Sonra kendimi kontrol ettim.” dedi.

Teleferikteki kaza anını kaydeden anne-kız konuştu: “Bir daha ayağımı yerden kesen hiçbir şeye binmem” - 7
Teleferikteki kaza anını kaydeden anne-kız konuştu: “Bir daha ayağımı yerden kesen hiçbir şeye binmem” - 8
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