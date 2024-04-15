Teleferikteki kaza anını kaydeden anne-kız konuştu: “Bir daha ayağımı yerden kesen hiçbir şeye binmem”
Antalya’da yaşanan teleferik kazasından kurtulan Rabia Küçük ile üniversite öğrencisi kızı Nur Çeken, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Mahsur kaldıkları teleferikten 5,5 saat sonra kurtarılan anne Rabia Küçük, “Bir daha ayağımı yerden kesen hiçbir şeye binmem.” derken, kızı Nur Çeken ise kabinin birden sarsılmaya başladığını ve çok korktuklarını söyledi.
Antalya’daki Sarısu Teleferik Hattı’nı tutan demir direklerden biri, 12 Nisan’da saat 17.28’de kırılarak kabinlerden birine çarptı.
İçinde 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı, çarpmanın etkisiyle kırıldı.
Kabinde bulunan 8 kişi, metrelerce yükseklikten yere düştü.
Olay yerine ulaşan ekipler, Memiş Enes Gümüş’ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan 7 kişi de helikopterlerle bulundukları yerden alınarak, hastanelere götürüldü.