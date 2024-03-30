Telefon dolandırıcılarının kara para tuzağı: Beylikdüzü’nde villada yakalandılar

Bursa’da iki kişiyi yüzbinlerce lira dolandıran şüpheliler, İstanbul’da villada yakalandı.

Olay, 21 Mart’ta yaşandı.

Nilüfer’de yaşayan Nezihe K. ile Neşe K’yi telefonla arayıp, kendilerini Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli başkomiser olarak tanıtan şüpheliler, isimlerinin kara para aklama olayına karıştığını söylediği kardeşleri, evlerindeki ziynet eşyalarını verdikleri adrese getirmeleri için ikna etti.

1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını, İhsaniye Mahallesi’ndeki Yüce Sokak’a götüren Nezihe K., kendisine telefonda tarif edilen şüpheliye altınları verdi.

Şüpheliler, bir kez daha aradıkları 2 kardeşe, paranın yetmediğini belirterek, verdikleri IBAN’a havale istedi.

Kardeşler, hesaplarındaki 1 milyon 130 bin TL’yi de havale ile verilen hesaba gönderdi.