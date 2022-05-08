TEM'de 6 araçlı zincirleme kaza: 9 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde TEM Otoyolu’nda 6 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Haberler - DHA 08.05.2022 - 16:39

TEM'de 6 araçlı zincirleme kaza: 9 yaralı - 1

'nin Dilova ilçesinde saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Osmangazi Köprüsü yol ayrımında trafik kazası meydana geldi.

TEM'de 6 araçlı zincirleme kaza: 9 yaralı - 2

Aniden yavaşlayan trafikte 6 araç çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 9 kişiyi tedavileri için hastanelere götürdü.

TEM'de 6 araçlı zincirleme kaza: 9 yaralı - 3

Kaza nedeniyle kontrollü bir şekilde trafik akışı sağlanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM'de 6 araçlı zincirleme kaza: 9 yaralı - 4

Bu sırada kaza yapan araçlarda bulunan bazı kişiler gözyaşları içerisinde ekiplerin çalışmalarını izledi. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEM'de 6 araçlı zincirleme kaza: 9 yaralı - 5
TEM'de 6 araçlı zincirleme kaza: 9 yaralı - 6
TEM'de 6 araçlı zincirleme kaza: 9 yaralı - 7
TEM'de 6 araçlı zincirleme kaza: 9 yaralı - 8
TEM'de 6 araçlı zincirleme kaza: 9 yaralı - 9
TEM'de 6 araçlı zincirleme kaza: 9 yaralı - 10

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