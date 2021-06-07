TEM'de feci kaza: TIR ile bariyer arasında sıkıştı

İstanbul'da TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde TIR ile çarpışan otomobil bariyere çıktı. Bariyer ile TIR arasında sıkışan araçtaki sürücü kurtarıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

İHA - DHA 07.06.2021 - 14:57

TEM'de feci kaza: TIR ile bariyer arasında sıkıştı - 1
Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde meydana geldi.
TEM'de feci kaza: TIR ile bariyer arasında sıkıştı - 2
Edinilen bilgiye göre, Edirne yönüne ilerleyen  TIR sürücüsü, önündeki aracı sollamak isterken yan şeritte olan otomobile çarptı.
TEM'de feci kaza: TIR ile bariyer arasında sıkıştı - 3
Çarpmanın etkisi ile otomobil bariyerlere çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
TEM'de feci kaza: TIR ile bariyer arasında sıkıştı - 4
Otomobil sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılırken trafik yoğunluğu oluştu.
TEM'de feci kaza: TIR ile bariyer arasında sıkıştı - 5
Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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