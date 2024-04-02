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TEM'de zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda 3 kamyonun karıştığı, 1 kişinin hafif yaralandığı kaza nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapandı. Yola dökülen yapı malzemeleri nedeniyle 1 saat ulaşıma kapalı kalan yolda trafik emniyet şeridinden yeniden sağlanmaya başlandı.

TEM'de zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı - 1

TEM Otoyolu Gebze Güzeltepe Viyadüğü’nde, İstanbul istikametine giden Pir Ö. yönetimindeki kamyon saat 12.00 sıralarında önünde aniden yavaşlayan Yakup Y.'nin kullandığı kamyona çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

TEM'de zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı - 2

Bu sırada arkadan gelen Alaattin E. yönetimindeki yapı malzemeleri yüklü kamyon da Pir Ö.'nün kullandığı kamyona çarparak devrildi.

TEM'de zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı - 3

Devrilen kamyonun kasasındaki yapı malzemelerinin yola saçılması sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

TEM'de zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı - 4

İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

TEM'de zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı - 5

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Alaattin E.'ye ambulansta ayakta müdahale edildi.

TEM'de zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı - 6

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM'de zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı - 7

Kazaya karışan araçlar vinç ve çekicilerle yoldan kaldırılırken, yola dökülen yapı malzemeleri bölgeye getirilen ekiplerin kullandığı iş makinesiyle toplandı.

TEM'de zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı - 8

Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yolun bir kısmının temizlenmesinin ardından trafik emniyet şeridinden kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

TEM'de zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı - 9
TEM'de zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı - 10
TEM'de zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı - 11
TEM'de zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı - 12
TEM'de zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı - 13
TEM'de zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı - 14
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