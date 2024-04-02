TEM'de zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda 3 kamyonun karıştığı, 1 kişinin hafif yaralandığı kaza nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapandı. Yola dökülen yapı malzemeleri nedeniyle 1 saat ulaşıma kapalı kalan yolda trafik emniyet şeridinden yeniden sağlanmaya başlandı.
TEM Otoyolu Gebze Güzeltepe Viyadüğü’nde, İstanbul istikametine giden Pir Ö. yönetimindeki kamyon saat 12.00 sıralarında önünde aniden yavaşlayan Yakup Y.'nin kullandığı kamyona çarptı.