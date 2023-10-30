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TEM’de facia ucuz atlatıldı (Beton borular yola savruldu)

İstanbul’da TEM Otoyolu Çatalca mevkisinde seyreden TIR, emniyet şeridinde lastik değiştiren kamyonet sürücüsüne yardımcı olmak isteyen otomobili son anda fark edip ani manevra yaptı. Manevrayla birlikte TIR’ın taşıdığı beton borular otoyola savruldu. Facia ucuz atlatılırken, beton borulara çarpan bir otomobil sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

TEM’de facia ucuz atlatıldı (Beton borular yola savruldu) - 1

Çatalca’da beton boru taşıyan TIR kaza yaptı, otoyolda facia ucuz atlatıldı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Çatalca mevkisi Edirne yönünde meydana geldi.

Otoyolda ilerleyen 34 UH 2629 plakalı kamyonetin ön lastiği patladı. Kamyonet şoförü patlayan lastiği değiştirmek için emniyet şeridinde durdu. Kamyonet sürücüsüne yardım etmek isteyen 34 SE 9566 plakalı otomobil sürücüsü ise kamyonetin arkasında durdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

TEM’de facia ucuz atlatıldı (Beton borular yola savruldu) - 2

Beton yüklü olduğu öğrenilen 34 EN 1775 plakalı TIR’ın şoförü ise, emniyet şeridinde duran kamyonet ve otomobili son anda fark ederek manevra yaptı.

TIR şoförü sol şeride geçtiği sırada emniyet şeridindeki otomobile çarptı. Manevra yapan TIR’ın taşıdığı beton borular yola savruldu.
TEM’de facia ucuz atlatıldı (Beton borular yola savruldu) - 3

Bu sırada Edirne yönünde ilerleyen bir başka otomobil sürücüsü yola savrulan beton borulardan birine çarptı.

Çarpma sonucu otomobil sürücüsü hafif yaralandı.
TEM’de facia ucuz atlatıldı (Beton borular yola savruldu) - 4

Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

TEM’de facia ucuz atlatıldı (Beton borular yola savruldu) - 5

Polis ekipleri ise kaza nedeniyle kapanan yolu tek şerit halinde trafiğe açarken, otoyolda araç yoğunluğu yaşandı.

TEM’de facia ucuz atlatıldı (Beton borular yola savruldu) - 6

Otoyola savrulan beton borular olay yerine çağırılan çekiciyle TIR’a yeniden yüklendi.

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