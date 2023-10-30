TEM’de facia ucuz atlatıldı (Beton borular yola savruldu)
İstanbul’da TEM Otoyolu Çatalca mevkisinde seyreden TIR, emniyet şeridinde lastik değiştiren kamyonet sürücüsüne yardımcı olmak isteyen otomobili son anda fark edip ani manevra yaptı. Manevrayla birlikte TIR’ın taşıdığı beton borular otoyola savruldu. Facia ucuz atlatılırken, beton borulara çarpan bir otomobil sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Çatalca’da beton boru taşıyan TIR kaza yaptı, otoyolda facia ucuz atlatıldı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Çatalca mevkisi Edirne yönünde meydana geldi.Otoyolda ilerleyen 34 UH 2629 plakalı kamyonetin ön lastiği patladı. Kamyonet şoförü patlayan lastiği değiştirmek için emniyet şeridinde durdu. Kamyonet sürücüsüne yardım etmek isteyen 34 SE 9566 plakalı otomobil sürücüsü ise kamyonetin arkasında durdu.