Temel kazısı heyelana neden oldu | Bir mahalle korku içinde yaşıyor

Heyelan ve göçüğün yaşandığı mahallede oturan Yeter Dağtekin, “Çocuklarım okula giderken, çatlaklar oluşan evler üzerlerine yıkılır diye endişe içerisindeyiz. Yollarımız da bozuk. Yarın bir gün yağışlar başladığında çamur içerisinde kalacağız. Bir çare bulunmasını istiyoruz. Evlerimizde de çatlaklar var, korkuyoruz.” dedi.