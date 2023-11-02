Temel kazısı heyelana neden oldu | Bir mahalle korku içinde yaşıyor

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bağlı İshakçelebi Mahallesi’nde heyelan tedirginliği yaşanıyor. Mahallede 1 ay önce meydana gelen heyelanda duvarları çatlayan 5 ev, geçen hafta tahliye edildi. Sokaklarda da yarıkların oluştuğu mahallede oturan vatandaşlar, ölüm korkusuyla yaşadıklarını belirterek çözüm beklediklerini söyledi. Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik, heyelanın çevredeki bir inşaattan kaynaklandığını söyledi. Başkan Çelik, evleri tahliye edilen ailelere kira yardımı yapıldığını da söyledi.

Temel kazısı heyelana neden oldu | Bir mahalle korku içinde yaşıyor - 1

Şehzadeler ilçesinde sürdürülen kentsel dönüşüm projesi inşaat temellerinin hemen üstünde yer alan İshakçelebi Mahallesi’nde heyelan meydana geldi.

Yarıkların oluştuğu 2013 Sokak’taki çok sayıda ev hasar gördü.

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Temel kazısı heyelana neden oldu | Bir mahalle korku içinde yaşıyor - 2

5 aile evlerinden tahliye edilerek Manisa Öğretmenevi’ne yerleştirildi.

Mahallede önlem alan belediye yetkilileri, heyelan ve göçüklerin oluştuğu ev ve sokakların önüne, “Toprak kayması sebebiyle yol, araç ve yaya trafiğine kapatılmıştır” yazılı levhalar yerleştirdi.

Çevre halkı ise endişeli.
Temel kazısı heyelana neden oldu | Bir mahalle korku içinde yaşıyor - 3

Heyelan ve göçüğün yaşandığı mahallede oturan Yeter Dağtekin, “Çocuklarım okula giderken, çatlaklar oluşan evler üzerlerine yıkılır diye endişe içerisindeyiz. Yollarımız da bozuk. Yarın bir gün yağışlar başladığında çamur içerisinde kalacağız. Bir çare bulunmasını istiyoruz. Evlerimizde de çatlaklar var, korkuyoruz.” dedi.

Temel kazısı heyelana neden oldu | Bir mahalle korku içinde yaşıyor - 4

Muazzez Gök de büyük korku içinde olduklarını anlattı.

“Sarsıntılar olduğunda, ‘Acaba evimiz mi kaydı?’ diye korkuyoruz.” diyen Gök, “Çocuklar okula giderken, ‘Acaba oluşan yarıkların içerisinde düşer mi?’ diye tedirginiz. Yol yok, çok zorluk çekiyoruz. Defalarca söylememize ve şikayet etmemize rağmen gelip ilgilenen olmadı.” ifadelerini kullandı.
Temel kazısı heyelana neden oldu | Bir mahalle korku içinde yaşıyor - 5

Paralimpik Milli Yüzücü Mehmet İlerü de mahallenin sakinleri arasında yer alıyor.

“Her gün bu yolu kullanıyorum. Koltuk değnekleriyle sokakta yürümekte zorluk çekiyorum.” diyen İlerü, “Toprak kayması nedeniyle son 2 aydır diken üzerindeyiz. Burada evler tahliye edildi. Her an evimiz yıkılacak diye korku içerisinde bekliyoruz.” şeklinde konuştu.
Temel kazısı heyelana neden oldu | Bir mahalle korku içinde yaşıyor - 6

“AİLELERİMİZE KİRA YARDIMI ÇIKARTTIK”

Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik ise konuya ilişkin açıklama yaptı.

Toprak kaymasının inşaattaki temel kazısından kaynaklandığını söyleyen Çelik, toprak kaymasından etkilenen 5 evde yaşayan vatandaşlara kira yardımı yaptıklarını söyledi.
Temel kazısı heyelana neden oldu | Bir mahalle korku içinde yaşıyor - 7

Çelik, “Aileler evlere yerleştireceğiz ve kirasını ödeyeceğiz. Aynı zamanda bu 5 evdekileri, yeni yapacağımız binalara yerleştirmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile Ankara'da görüşmeleri sürdürüyoruz.” diye konuştu.

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