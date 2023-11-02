Temel kazısı heyelana neden oldu | Bir mahalle korku içinde yaşıyor
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bağlı İshakçelebi Mahallesi’nde heyelan tedirginliği yaşanıyor. Mahallede 1 ay önce meydana gelen heyelanda duvarları çatlayan 5 ev, geçen hafta tahliye edildi. Sokaklarda da yarıkların oluştuğu mahallede oturan vatandaşlar, ölüm korkusuyla yaşadıklarını belirterek çözüm beklediklerini söyledi. Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik, heyelanın çevredeki bir inşaattan kaynaklandığını söyledi. Başkan Çelik, evleri tahliye edilen ailelere kira yardımı yapıldığını da söyledi.
Şehzadeler ilçesinde sürdürülen kentsel dönüşüm projesi inşaat temellerinin hemen üstünde yer alan İshakçelebi Mahallesi’nde heyelan meydana geldi.
Yarıkların oluştuğu 2013 Sokak’taki çok sayıda ev hasar gördü.