Temmuz, Ağustos aylarında resmen kavrulacağız! Sıcaklık rekoru kırılabilir
Hava sıcaklıkları normallerin üzerine çıktı. Haziran ayında, önümüzdeki günlerde, İstanbul'un bazı bölgelerinde hissedilen sıcaklığın 40 derecelerin üzerine çıkması öngörülüyor. Uzmanlar Temmuz, Ağustos aylarında sıcaklık rekoru kırılabileceğini söylüyor,
Haziran ayına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları hızla yükseldi. Meteoroloji verilerine göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde bazı yerlerde hissedilen sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması öngörülüyor.