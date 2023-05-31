Tercan Barajı'nın doluluk oranı yüzde yüze ulaştı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde Erzurum kara yolu altında bulunan Tercan Barajı'nda yağışlarla birlikte doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

Tercan Barajı'nın doluluk oranı yüzde yüze ulaştı - 1

Tercan Barajı'nda su doluluk seviyesi yüzde yüze ulaşınca savaktan su akmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tercan Barajı'nın doluluk oranı yüzde yüze ulaştı - 2

Son günlerde yağan yağmurlarla Erzincan- Erzurum kara yolu üzerinde bulunan Tercan Barajı'nda su doluluk oranı yüzde yüz seviyesine ulaştı.

Tercan Barajı'nın doluluk oranı yüzde yüze ulaştı - 3

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminde yeterli yağışın olmaması nedeniyle debisi düşen nehirlerde, baharla birlikte karların erimesi ve yağan yağmurlarla su seviyesi, yeniden yükselmeye başladı.

Tercan Barajı'nın doluluk oranı yüzde yüze ulaştı - 4

Tercan Barajı'nda yüzde yüz su doluluk seviyesine ulaşınca savaktan su akmaya başladı.

Tarımın yaygın olduğu Tercan‘da barajlardaki su seviyesinin artması çiftinin yüzünü güldürdü.

DAHA FAZLA GÖSTER