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Terme Belediyesi hangi partide? Terme Belediye başkanı kimdir? Terme Belediye başkan adayları

Terme Belediyesi hangi partide? Terme Belediye Başkanı kimdir? Terme Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Terme Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Terme Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Terme yerel seçim sonuçları..

Terme Belediyesi hangi partide? Terme Belediye başkanı kimdir? Terme Belediye başkan adayları - 1

TERME BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Terme Belediyesini 28.587 alınan oy ve %59.43 oy oranı ile AK Parti adayı Ali Kılıç kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%59.43
  • Saadet Partisi%38.47
  • BBP%0.69
  • BTP%0.52
  • DSP%0.47
  • DP%0.42

TÜRKİYE HABERLERİ

Terme Belediyesi hangi partide? Terme Belediye başkanı kimdir? Terme Belediye başkan adayları - 2

TERME BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Terme Belediyesi Başkanı Ali Kılıç Kimdir?

1967 yılında Terme'de doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra 2 yıl hafızlık eğitimi aldı. Orta ve lise eğitimini Terme İmam Hatip Lisesinde tamamladı.

1993 yılında 9 Eylül Üniversitesinde Hukuk Fakültesini tamamladıktan sonra 1997 yılında avukatlık mesleğine başladı.

8 Kasım 2014 yılında yapılan AK Parti Terme İlçe Başkanlığı kongresinde başkanlığa seçildi. 

Terme Belediyesi hangi partide? Terme Belediye başkanı kimdir? Terme Belediye başkan adayları - 3

TERME BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ŞENOL KUL
  • ZİKRİ OĞUZ PAMUK
  • FATİH ÖZEN
  • FATİH KANCA
  • HÜSEYİN BOZ
  • BERAT ÇETİN
  • ERGİN GÜLLÜKAYA
  • SİMGE SERAY GENÇ
  • AHMET FENER
  • HACI BİLAL ASLAN
  • İBRAHİM YAVUZ
  • NURİ KABAOĞLU
  • AHMET KÖNEÇOĞLU
Terme Belediyesi hangi partide? Terme Belediye başkanı kimdir? Terme Belediye başkan adayları - 4

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