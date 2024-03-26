Terme Belediyesi hangi partide? Terme Belediye başkanı kimdir? Terme Belediye başkan adayları
Terme Belediyesi hangi partide? Terme Belediye Başkanı kimdir? Terme Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Terme Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Terme Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Terme yerel seçim sonuçları..
TERME BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Terme Belediyesini 28.587 alınan oy ve %59.43 oy oranı ile AK Parti adayı Ali Kılıç kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%59.43
- Saadet Partisi%38.47
- BBP%0.69
- BTP%0.52
- DSP%0.47
- DP%0.42