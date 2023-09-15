Teröristin çantasındaki patlamanın görüntüsü ortaya çıktı (AVM’de mağazanın içine bırakacaktı)

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesindeki bir AVM’de, teröristin çantasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, geçtiğimiz ay tutuklanan teröristlerden birinin sırtındaki çantanın alev alması yer alıyor. Bu sırada şüphelilerin yanından geçenler de büyük panik yaşıyor.

Teröristin çantasındaki patlamanın görüntüsü ortaya çıktı (AVM’de mağazanın içine bırakacaktı) - 1

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz ay İstanbul’da kritik bir operasyona imza attı.

Bayrampaşa’daki bir alışveriş merkezinde dolaşan Doğukan B.’nin kolunda taşıdığı çanta bir anda alev almaya başladı.

Çantası durup dururken yanan şüpheli ihbar üzerine yanındaki Sinan A. ile gözaltına aldı.

O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Teröristin çantasındaki patlamanın görüntüsü ortaya çıktı (AVM’de mağazanın içine bırakacaktı) - 2

Görüntülerde iki şüpheli yürürken bir anda patlama oluyor. Bu sırada şüphelilerin yanından geçenler de büyük panik yaşıyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan şüpheliler, ifadelerinde PKK terör örgütü mensuplarından RODEM kod adlı S.D.’nin kendilerine yüzü maskeli örgüt mensuplarının videolarını izlettiğini, S.D.’nin yurt dışından gönderilen paralarla patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerden aldırdığını itiraf etti.

Teröristin çantasındaki patlamanın görüntüsü ortaya çıktı (AVM’de mağazanın içine bırakacaktı) - 3

S.D.’nin yine örgüt mensubu Y.E. ile patlayıcı düzeneği hazırlayıp kendilerine verdiğini, daha sonra bu düzeneğin olduğu çantayı söz konusu alışveriş merkezindeki mağazalardan birine bırakmak için AVM’ye geldiklerini ancak çantanın henüz bilmedikleri bir nedenle yandığını anlattı.

Teröristin çantasındaki patlamanın görüntüsü ortaya çıktı (AVM’de mağazanın içine bırakacaktı) - 4

ORMANA DA DÜZENEK YERLEŞTİRMİŞLER

Şüphelilerin aynı zamanda polise Sultangazi’deki Kent Ormanı'na da yangın çıkarmak üzere düzenek yerleştirdiklerini itiraf etmesi üzerine ormanda arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 3 adet düzenek bulunarak imha edildi.

Düzeneklerin ısıya duyarlı olduğu ve güneşle birlikte belli bir sıcaklığa ulaşınca ufak bir patlamaya neden olarak yangın çıkardığı tespit edildi.
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