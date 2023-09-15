Teröristin çantasındaki patlamanın görüntüsü ortaya çıktı (AVM’de mağazanın içine bırakacaktı)
İstanbul’un Bayrampaşa ilçesindeki bir AVM’de, teröristin çantasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, geçtiğimiz ay tutuklanan teröristlerden birinin sırtındaki çantanın alev alması yer alıyor. Bu sırada şüphelilerin yanından geçenler de büyük panik yaşıyor.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz ay İstanbul’da kritik bir operasyona imza attı.
Bayrampaşa’daki bir alışveriş merkezinde dolaşan Doğukan B.’nin kolunda taşıdığı çanta bir anda alev almaya başladı.
Çantası durup dururken yanan şüpheli ihbar üzerine yanındaki Sinan A. ile gözaltına aldı.
O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.