Tesbih namazı nasıl, kaç rekat kılınır? Tesbih namazı kılınışıyla ilgili bilgiler
Terim olarak tesbih, “Yüce Allah’ı ulûhiyyetle bağdaşmayan sıfatlardan tenzih ederim, O’nu en üstün sıfatlarla anarım” mânasındaki sübhânallah vb. zikir lafızlarını söylemeyi ifade eder. Peki, tesbih namazı nasıl, kaç rekat kılınır? İşte tesbih namazı kılınışıyla ilgili bilgiler...
Fıkıh ve tasavvuf kitaplarında tesbih namazının hükmü, fazileti ve kılınış biçimi hakkında bilgi verildiği gibi bazı fakihler bu hususta müstakil risâleler kaleme almıştır.