THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekilişi ne zaman? Gözler kura tarihi ve isim listesinde
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları’nın, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı “Yenişehir Evleri Arnavutköy” projesinin başvuruları tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesi ardından gözler kura tarihi ve isim listesinde. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekilişi ne zaman?
Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları geride kaldı. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'ne başvurular için verilen süre 2 Haziran'da sona erdi.