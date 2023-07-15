THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekilişi ne zaman? Gözler kura tarihi ve isim listesinde

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları’nın, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı “Yenişehir Evleri Arnavutköy” projesinin başvuruları tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesi ardından gözler kura tarihi ve isim listesinde. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekilişi ne zaman?

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekilişi ne zaman? Gözler kura tarihi ve isim listesinde - 1

Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları geride kaldı. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'ne başvurular için verilen süre 2 Haziran'da sona erdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekilişi ne zaman? Gözler kura tarihi ve isim listesinde - 2

KURA SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Kura çekilişinin müracaatlar tamamlandıktan sonra belirleneceği açıklanmıştı. Kura sonuç tarihi için internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacak.

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekilişi ne zaman? Gözler kura tarihi ve isim listesinde - 3

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekilişi ne zaman? Gözler kura tarihi ve isim listesinde - 4

GENÇLERE YÜZDE 20 ÖZEL KONTENJAN

"İlk Evim, İlk İşyerim" projesinde olduğu gibi bu kampanyada da gençlere özel kontenjan ayrıldı.

Projede toplam konut sayısı üzerinden engelliler ile şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Ayrıca 18-30 yaşlarındaki gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı aranmayacak.

Projede az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak.

Proje, her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel park ve yaşam alanları, meydanlar, etkinlik alanları, dini tesis, eğitim, sağlık, spor alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaya ve bisiklet yolları gibi gündelik yaşamın gereksinimlerini de bünyesinde barındıracak.

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