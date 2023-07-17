THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman? Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekimi için geri sayım

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları’nın, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı “Yenişehir Evleri Arnavutköy” Projesi'nine, 18 yaş üstü, İstanbul’da ikamet eden ve ilk evini alacak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı başvuru yapabilmişti. Peki, Emlak Konut THY kurası ne zaman yapılacak?

THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman? Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekimi için geri sayım - 1

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'nın, ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" Projesi'ne başvurular sona ermişti. İstanbul Havalimanı yakınındaki proje hakkında merak edilenlerden biri de kura çekim süreci. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar şimdi kura tarihini öğrenmek istiyor. İşte, Emlak Konut THY kurası hakkında son bilgiler...

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THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman? Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekimi için geri sayım - 2

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekilişi şirket tarafından müracaatlar tamamlandıktan sonra belirlenecek ve internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacak.

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman? Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekimi için geri sayım - 3

TAKSİT ÖDEMESİ NE KADAR?

Kura sonucunda hak sahipliği kazanan kişiler yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ile ödemelerini Emlak Konut’a yapacaklar.

İlk yıl için taksitler 3+1 daireler için 15.000 TL, 2+1 daireler için 10.000 TL, 1+1 daireler içinse 7.500 TL’dir.

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