THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman? Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekimi için geri sayım
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları’nın, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı “Yenişehir Evleri Arnavutköy” Projesi'nine, 18 yaş üstü, İstanbul’da ikamet eden ve ilk evini alacak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı başvuru yapabilmişti. Peki, Emlak Konut THY kurası ne zaman yapılacak?
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'nın, ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" Projesi'ne başvurular sona ermişti. İstanbul Havalimanı yakınındaki proje hakkında merak edilenlerden biri de kura çekim süreci. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar şimdi kura tarihini öğrenmek istiyor. İşte, Emlak Konut THY kurası hakkında son bilgiler...