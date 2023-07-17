THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman? Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekimi için geri sayım

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekilişi şirket tarafından müracaatlar tamamlandıktan sonra belirlenecek ve internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacak.



THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.