THY uçakları etkili yöntemlerle dezenfekte ediliyor

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, ilk kez aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan, süreç içerisinde dünyanın birçok ülkesine yayılan koronavirüs için tüm dünya seferber oldu. THY, uluslararası seyahat güvenliğini önemli ölçüde tehdit eden bu vakaya karşı, uçaklarını etkisi kanıtlamış işlemlerle dezenfekte ediyor.