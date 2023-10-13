Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri açıklandı mı?
Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımına ilişkin çalışmalarını son aşamaya getirdi. ÖSYM aracılığıyla merkezi yerleştirme sistemiyle 1500 kadrolu memur istihdamı için başvurular alınacak. Peki, Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri açıklandı mı?
Ticaret Bakanlığı 81 ilde görevlendirmek üzere 1500 kadrolu memur alımı yapacak. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, memur alım sürecine ilişkin bilgi verildi. Açıklama ardından gözler Ticaret Bakanlığı memur alımı başvurularına çevrildi.