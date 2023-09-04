Tıp öğrencisi Enes’in otopsi raporu tamamlandı (Viyadüğün
altında ölü bulunmuştu)
Kayseri’de kaybolduktan 13 gün sonra, viyadük altındaki dere yatağında cesedi bulunan tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekin’in otopsi raporu çıktı. Beyin doku ve iç organlarının zarar görmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Tekin’in, genel muayenesinde ateşli silah, kesici ve delici alet izi bulunmadığı belirtildi.
Kayseri’de yaşayan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 5’inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 21 Temmuz günü annesi ile hastaneye gitti. Annesinin yanından, “Lavaboya gidiyorum.” diyerek ayrılan Tekin’den bir daha haber alınamadı.
Hayatından endişe eden ailesi, durumu polise bildirdi.
Polis, arama çalışması başlatırken; basına konuşan aile, Ahmet Enes Tekin'in tıp fakültesini istemediğini, kendilerini kırmamak için bölüme devam ettiğini belirterek, oğullarının eve dönmesi için çağrıda bulundu.