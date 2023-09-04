Tıp öğrencisi Enes’in otopsi raporu tamamlandı (Viyadüğün altında ölü bulunmuştu)

Kayseri’de yaşayan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 5’inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 21 Temmuz günü annesi ile hastaneye gitti. Annesinin yanından, “Lavaboya gidiyorum.” diyerek ayrılan Tekin’den bir daha haber alınamadı.

Hayatından endişe eden ailesi, durumu polise bildirdi.

Polis, arama çalışması başlatırken; basına konuşan aile, Ahmet Enes Tekin'in tıp fakültesini istemediğini, kendilerini kırmamak için bölüme devam ettiğini belirterek, oğullarının eve dönmesi için çağrıda bulundu.