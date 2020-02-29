TIR devrildi, sıfır araçlar hurdaya döndü

Bazı vatandaşlar yolun bir an önce açılması için otomobilleri kendi araçlarına bağlayarak yuvarlandıkları yerden çıkarttı.

Kaza yerinde çok sayıda polis ve jandarma ekibi görev alırken, büyüklü küçüklü kurtarıcılar yolun bir an önce açılması için yağmur altında mücadele verdi. Kaza ile alakalı tahkikat sürüyor.