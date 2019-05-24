TIR'a çarpan lüks cip paramparça oldu: 2 ölü
DHA
TEM Bolu mevkiinde bir cip TIR'a arkadan çarptı. Kazada cipin sürücüsü ve yolcu koltuğundaki kişi hayatını kaybetti.
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1Bolu'da, cipin TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü.
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2Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Elmalık mevkiinde meydana geldi.
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3İstanbul istikametine giden Ahmet Süleymanoğlu idaresindeki cip, Mutlu Beyazıt yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.
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Çarpmanın etkisi ile lüks araç adeta paramparça oldu. Kazada cipin sürücü koltuğundaki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
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112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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6Kazadan yara almayan TIR sürücüsü Mutlu Beyazıt büyük üzüntü yaşadı. İfade veren sürücüyü görevliler teselli etti.
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7Polis ve jandarma ekipleri, kaza alanında toplanıp görüntü çeken vatandaşları uzaklaştırdı.
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8Görgü tanıkları aracın oldukça süratli olduğunu iddia etti.
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