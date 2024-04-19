Tokat’ta deprem fırtınası | Naci Görür: Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı

Tokat’ta dün akşam saat 18.11’de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Tokat ve Yozgat’taki bazı binalarda hasar oluştu. Can kaybı yaşanmadı ancak vatandaşlar gece boyunca evlerine giremedi. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından yaptığı açıklamada, merkez üssü Sulusaray’ın güney batısına dikkat çekti. Görür, fay üzerindeki hareketlenmenin fazla olduğuna dikkat çekerek, “Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olsun.” dedi.

Tokat’ta deprem fırtınası | Naci Görür: Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı - 1

Tokatlılar bir önceki gece yaşadıkları 4,7 ve 4,1’lik depremlerin korkusunu atlamamışken kent daha büyük bir depremle sallandı.

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Tokat’ta deprem fırtınası | Naci Görür: Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı - 2

Dün akşam saat 18.11’de Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı Tokat’ın yanı sıra Yozgat, Samsun, Ankara, Çankırı, Kayseri, Amasya, Nevşehir ve Kırıkkale’de de hissedildi.
Tokat’ta deprem fırtınası | Naci Görür: Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı - 3

4,7’lik deprem nedeniyle geceyi sokakta geçiren çok sayıda vatandaş, sarsıntıyla birlikte kendilerini sokağa attı.

Deprem Tokat ve Yozgat’ta hasara neden oldu, can kaybı yaşanmadı.

Tokat’ta deprem fırtınası | Naci Görür: Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı - 4

Sarsıntı nedeniyle Tokat’ta eğitime bir gün ara verildi.

5,6’lık depremin ardından büyüklükleri 3,5 ve 4,4 arasında değişen artçılar yaşandı.
Tokat’ta deprem fırtınası | Naci Görür: Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı - 5

“FAY ÜZERİNDE HAREKETLENME FAZLA”

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

4,4 büyüklüğündeki artçı depremin ardından bir paylaşım yapan Görür, fay üzerinde hareketlenmenin fazla olduğuna dikkat çekti.
Tokat’ta deprem fırtınası | Naci Görür: Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı - 6

FAY HATTININ GÜNEYBATISINA DİKKAT

“Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı.” diyen Prof. Dr. Görür, hasarlı binalardan uzak durulması gerektiği çağrısında bulundu.

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