Tokat’ta deprem fırtınası | Naci Görür: Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı
Tokat’ta dün akşam saat 18.11’de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Tokat ve Yozgat’taki bazı binalarda hasar oluştu. Can kaybı yaşanmadı ancak vatandaşlar gece boyunca evlerine giremedi. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından yaptığı açıklamada, merkez üssü Sulusaray’ın güney batısına dikkat çekti. Görür, fay üzerindeki hareketlenmenin fazla olduğuna dikkat çekerek, “Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olsun.” dedi.
Tokatlılar bir önceki gece yaşadıkları 4,7 ve 4,1’lik depremlerin korkusunu atlamamışken kent daha büyük bir depremle sallandı.